Pinocchio: Tom Hanks è Geppetto nella prima immagine ufficiale del film live action di Robert Zemeckis

Diretta dal premio Oscar Robert Zemeckis, la nuova versione in live action di Pinocchio arriverà in streaming su Disney Plus nel mese di settembre 2022. Ecco la prima immagine ufficiale del film con Tom Hanks nei panni di Geppetto.