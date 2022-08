Pinocchio, ecco il trailer lungo del film con Tom Hanks, remake del classico Disney

News Cinema

Dopo il teaser di qualche tempo fa, arriva il trailer lungo del Pinocchio di Robert Zemeckis, con Tom Hanks nei panni di Geppetto. Il film per Disney+ è il remake del classico animato del 1940. Sulla piattaforma dall'8 settembre.

Sarà in esclusiva su Disney+ dall'8 settembre Pinocchio, il remake del classico animato del 1940, firmato da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks nei panni di Geppetto: dopo il teaser di qualche tempo fa, ecco arrivare un primo trailer lungo, che ci permette di capire quanto in effetti il lungometraggio ripercorra scene e atmosfera di quella pietra miliare cinematografica.



Pinocchio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Pinocchio, da Walt Disney a Robert Zemeckis

Con il suo nuovo Pinocchio, miscelando riprese dal vero e animazione in computer grafica, Robert Zemeckis coinvolge uno dei suoi più storici sodali, Tom Hanks, in questa delicata rivisitazione del Pinocchio (1940) diretto da Ben Sharpsteen e Hamilton Luske. Quel classico, pur avendo subito le prevedibili critiche di chi già all'epoca fece pesare i tradimenti del testo di Carlo Collodi, è rimasto una delle opere più amate del canone dei Walt Disney Animation Studios: non solo, ma è tutt'ora considerato uno degli apici dell'animazione 2D a mano libera, per molti ancora insuperato. Un lavoro mastodontico che la rilettura di Zemeckis, stando a questo trailer, vuole rileggere con fedeltà assoluta, riproducendone pari pari alcune sequenze, che siamo certi in molti avrete già riconosciuto.