Pinocchio: annunciato il cast vocale completo del musical animato di Guillermo del Toro

Guillermo Del Toro e Netflix snocciolano tutti i nomi degli attori che faranno parlare i personaggi del film e rivelano chi sarà Pinocchio e chi Geppetto.

Il cast vocale del musical in stop motion Pinocchio, diretto da Guillermo del Toro, è stato ufficialmente annunciato da Netflix e confermato dal regista. Alcuni nomi li conoscevamo già (Ewan McGregor, Christoph Waltz e Tilda Swinton, ad esempio), ma non sapevamo chi avrebbe fatto parlare il burattino di legno creato da Geppetto e destinato a diventare un bravo bambino. Il personaggio è stato affidato a Gregory Mann, che ha interpretato William Monmouth nella serie tv Victoria. Gli altri "attori", oltre ai tre sopracitati, sono Cate Blanchett, Ron Perlman, Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson, Burn Gorman e David Bradley. Quest'ultimo - che è stato Walder Frey ne Il Trono di spade e il padre del protagonista di After Life - darà voce a Geppetto. Nulla sappiamo, invece, dei ruoli affidati ai suoi colleghi, se non che quello del Grillo Parlante è andato a Ewan McGregor.

Guillermo del Toro, che dirige il film insieme a Mark Gustafson (che ha collaborato con Wes Anderson per L'isola dei cani), ha dichiarato: "Dopo aver inseguito per anni il progetto dei miei sogni, ho trovato il mio partner perfetto in Netflix. Abbiamo impiegato molto tempo prima di trovare un cast e una troupe di pregio, e il continuo sostegno di Netflix, che per me è stato una benedizione, mi ha permesso di proseguire il lavoro con tranquillità e attenzione, e senza perdere un colpo. Adoriamo tutti l’animazione e crediamo che sia lo strumento ideale per raccontare questa storia classica in una forma completamente nuova".

Pinocchio è stato sceneggiato da Patrick McHale e dallo stesso regista, e la colonna sonora è opera del grande Alexandre Desplat. La lavorazione era iniziata autunno e, dopo un necessario stop, è felicemente ricominciata. Ignoriamo quando il film arriverà, ma sappiamo che Ewan McGregor ha quasi finito il doppiaggio del saccente insetto che tormenta Pinocchio con i suoi cauti consigli e la sua odiosa retrologia. Ricordiamo che il film ha un coté dark e che ha un'ambientazione diversa da quella del libro di Collodi Le avventure di Pinocchio: storia d'un burattino. Si svolge infatti nell'Italia degli anni '30, in cui imperversava il fascismo di Benito Mussolini.