Guillermo del Toro è riuscito a realizzare il suo Pinocchio: Collodi è un'ispirazione, che attiva spunti e visioni anarchiche, nel sapore artigianale della stop-motion. La nostra recensione.

Guillermo del Toro sognava questo Pinocchio dal 2008, ma fino al 2018, fino all'interessamento di Netflix, non è riuscito ad avviarne la produzione, inamovibile com'era sulla tecnica da utilizzare per la sua lettura del romanzo di Carlo Collodi: se non si fosse realizzato in stop-motion, non sarebbe mai esistito. Guardando finalmente il risultato dei quattro anni di lavoro suoi e del coregista Mark Gustafson, già responsabile delle animazioni in Fantastic Mr. Fox, c'è poco da eccepire su questa testardaggine. Ha le sue ragioni storiche: c'era già un adattamento russo del 1939 creato parzialmente con questa tecnica, diretto da Aleksandr Ptushko, con i personaggi umani interpretati da attori. Al di là della cinefilia, che comunque con Del Toro non escluderemmo, la stop-motion, nella sua concretezza materica, nel suo portare in vita fotogramma per fotogramma quello che in effetti esiste fisicamente sul set, è la traduzione poetica più naturale di una storia entrata nell'immaginario collettivo.

E a livello estetico, come accade peraltro con la maggior parte delle opere del regista, Pinocchio di Guillermo del Toro non potrebbe mai deludere: la stop-motion eseguita dal team ShadowMachine di Robot Chicken è perfetta, non solo nei movimenti ma anche nella costruzione degli ambienti, ricchi ed evocativi. Un iperrealismo di dettagli, luci e ombre che si accompagna a un design dei personaggi meno suggestivo nella resa della figura umana, più visionario, cupo e intrigante in quella delle creature, a partire da coreografiche divinità similpagane che sostituiscono la Fata Turchina, passando per i custodi dell'aldilà, fino a un Grillo mai così vessato e percosso. Il vero incontro di Del Toro con Collodi è proprio in questa suggestione macabro-grottesca, dura e un po' aggressiva, sulla quale si è preferito glissare in diversi precedenti adattamenti, della quale il regista messicano coglie la forza immaginifica, ma della quale - attenzione a questo punto nodale - rigetta la finalità.

Perché nella sceneggiatura di Guillermo stesso e di Patrick McHale, da un soggetto riscritto da Del Toro con Matthew Robbins, Pinocchio è libertà, è un freak che deve abbracciare le caratteristiche di questa sua diversità: di certo non è un "umano imperfetto" da correggere come voleva Collodi, per portarlo verso l'umanità con l'educazione e l'obbedienza. L'azione è ambientata esplicitamente nell'Italia del fascismo, che nel piccolo paese esercita il controllo anche con l'aiuto del parroco (!): la "disobbedienza" di Pinocchio è per Del Toro salutare, anarchica, ribelle, una marcia in più alla quale sarebbe un delitto rinunciare. Gli autori tradiscono quindi volutamente Collodi, rapiti più dalle potenzialità di quell'essere a metà tra l'umano e il mostruoso, prezioso però proprio per questa sua natura ibrida.

Se già questo elemento dà un carattere particolare al film, il sapore religioso di alcune considerazioni osa ancora di più. Pinocchio non può tecnicamente morire, perché non è vivo come un essere umano. In questa versione è cesellato rabbiosamente da un Geppetto ubriaco, disperato per aver perso il figlio Carlo in un bombardamento durante la I Guerra Mondiale: viene creato come effettiva sostituzione di un essere umano, ma le divinità del bosco, impietosite da questo gesto di dolorosa impotenza, non creano solo un surrogato. Il concetto è che propongono qualcosa di meglio, almeno a parere di Del Toro e della sua squadra. Il tragitto di questo Pinocchio è diverso da quello collodiano: non deve diventare qualcosa di diverso da quello che è, deve capire come migliorare se stesso senza tradire la sua natura aliena. Preziosa. Manifestazione di una religiosità primaria, di una necessità profonda dell'animo umano di credere nel trascendente e nell'anima al di là del corpo: in una scena Pinocchio si lamenta di come la gente in chiesa abbia paura di lui ma non abbia paura del crocifisso di legno fatto dal babbo: non sono la stessa cosa? Qui Del Toro e Gustafson azzardano, rischiano, e si sentono echi del bistrattato A.I. di Spielberg, dove la vita eterna del "burattino" doveve essere compensata da un senso. Da quello che rende umani, una magia da scoprire, non importa quanto dolorosa nella sua caducità.

E chissà che quest'anima, la scoperta di questo quid, non ci possa arrivare dall'arte: qui il Grillo è un aspirante scrittore, che vive letteralmente dentro Pinocchio, all'altezza del cuore, in grado di sovvertire le regole quando è necessario, in nome di una correzione alla vita che le arti da sempre garantisono.

Pinocchio di Guillermo del Toro è un film stratificato, complesso, lavoratissimo, molto pensato e che si propone di far pensare: dispiace solo che, a incrinare l'apprezzamento, qui e lì, si avverta un certo sbilanciamento per il teorema e il ragionamento, a sfavore di un coinvolgimento più primario, più emotivo, che a volte langue in qualche passaggio un po' più freddo e meccanico. Non tutti i momenti poi sono rivisitati in chiave davvero originale: il nuovo "Paese dei Balocchi" è un riuscito amaro sberleffo della violenza, certo, però la fuga dalla Balena o le esibizioni nel teatrino rimangono molto simili a tante altre versioni di una storia raccontata decine e decine di volte. La fusione poi di Gatto, Volpe e Mangiafuoco in un solo personaggio non genera un villain particolarmente significativo. Le modeste canzoni sembrano troppo allineate alle trasposizioni collodiane più tradizionali, e questa è una contraddizione, visto il taglio generale. Peccati veniali che forse deluderanno chi pretenda l'uso del termine "capolavoro" per apprezzare qualcosa, ma che non compromettono la nitidezza di una visione personale di un mito di centoquarant'anni. Non compromettono cioè una piccola grande impresa.