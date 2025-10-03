Pillion: Alexander Skarsgard supersexy nel trailer della rom-com gay premiata a Cannes

News Cinema

Si intitola Pillion il film che ha vinto nella sezione Un certain regard a Cannes il premio per la miglior sceneggiatura ed è una divertente commedia romantica gay con Alexander Skarsgard nel ruolo di un dominatore. Ecco il trailer.

Si intitola Pillion (da non confondere col nome di un politico italiano allergico ai temi del film) la commedia romantica gay che ha vinto a Cannes il premio per la miglior sceneggiatura nella sezione Un certain regard. Non è una semplice rom com, visto che qua si parla di relazioni BDSM, acronimo che sta per Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo, altrimenti detto in inglese, in breve, kinky. In Pillion assistiamo all'incontro tra due ragazzi, il supersexy dominatore Ray, interpretato da Alexander Skarsgard, e il mite sottomesso Colin (Harry Melling). Quello che tra i due inizia come una relazione di solo sesso, forse si trasformerà in un sentimento più profondo. Questo è il divertente trailer del film diretto da Harry Leighton.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/pillion/67127/video/?vid=48054" title="Pillion: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film con Alexander Skarsgård e Harry Melling - HD">Pillion: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film con Alexander Skarsgård e Harry Melling - HD</a>

Pillion: un'insolita rom com

Come abbiamo visto nel trailer, Colin è un ragazzo timido e poco attraente che nella vita lavora in un parcheggio e nel tempo libero canta in un cosiddetto barbershop quartet (a cappella). Quando le vacanze natalizie si avvicinano, in un bar di bassa lega incontra il bellissimo Ray, che lo prende sotto la sua ala dominatrice. A casa, Colin aiuta il padre (Douglas Hodge) a prendersi cura della madre malata (Lesley Sharp). Ray inserisce Colin in una comunità di bikers gay in cui il ragazzo incontra altre coppie simili, fino a che lui, che non si accontenta di una relazione del genere e spera prima o poi di conquistare l'imperturbabile e severo compagno, prova a far breccia nel suo cuore. Pillion significa, per chi se lo chiedesse, il passeggero di una moto e per traslato, quello che viene portato e che in una relazione è passivo, anche se Colin non ha intenzione di rimanere tale. Il film è tratto dal romanzo "Box Hill" di Adam Mars-Jones.