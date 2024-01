Persona 3 Reload giocato al cinema da Cydonia

News Cinema

Venerdì 2 febbraio lo streamer e content creator Cydonia giocherà al cinema il videogioco Persona 3 Reload, per l'evento "Persona 3 Reload Cinema Night" a Milano. Ai partecipanti andrà una T-shirt commemorativa, ecco il luogo e l'orario preciso dell'evento.

Venerdì 2 febbraio sarà disponibile su Steam, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4 Persona 3 Reload, l'attesissimo remake di un jrpg di ATLUS: Plaion ci segnala che lo stesso giorno i fan potranno ammirare il titolo direttamente al cinema, giocato dallo streamer e content creator Cydonia, nell'evento Persona 3 Reload Cinema Night previsto a Milano. Ma esattamente dove e a quale ora?

Persona 3 Reload Cinema Night con Cydonia: appuntamento al cinema Notorius di Milano

L'evento Persona 3 Reload Cinema Night si svolgerà a partire dalle 18 al cinema Notorius di Milano, in quartiere Cascina Merlata, all’interno del Lifestyle Center Merlata Bloom Milano, in via Gottlieb Wilhelm Daimler. Tutti coloro che parteciperanno all'evento gratuito (ma su prenotazione) riceveranno una T-Shirt commemorativa per ricordare questo particolare evento, che ospiterà anche un meet & greet con lo youtuber Cydonia, per poterlo incontrare al di là dello spettacolo costituito dal suo streaming su grande schermo. È possibile prenotarsi all'evento registrandosi sul sito Eventbrite.

Il primo Revelations: Persona, spin-off di Megami Tensei, uscì nel 1996 per la PSOne, capostipite di una saga parallela che ha visto finora non solo cinque capitoli ufficiali, ma anche svariati sotto-spin-off e remake per svariate piattaforme, incarnandosi in una ventina di titoli. Persona 3 Reload è appunto il rifacimento del Persona 3 pubblicato nel 2006 per PS2, dove controlleremo un nuovo studente nel liceo dove si ambientano le vicende: risveglierà un incredibile potere nell'Ora Buia, l'ora nascosta tra un giorno e il successivo, esplorando la vasta area di Tatsumi Port Island e interagendo con il folto cast di personaggi lì presenti. Come succede spesso nei casi di questi remake o remaster, la grafica è stata riadattata all'HD e sono state aggiunte opzioni per ampliare la fruibilità e la fluidità del gameplay, rendendolo auspicabilmente più contemporaneo.