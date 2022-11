Perfetta illusione: il trailer del nuovo film di Pappi Corsicato

News Cinema

Il nuovo lavoro del regista napoletano verrà presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival il 1° dicembre, per poi arrivare nei cinema italiani il 15 dello stesso mese. Ecco trailer, trama e poster di Perfetta illusione di Pappi Corsicato.

Pappi Corsicato è stato uno dei nomi di maggior rilievo nel cinema italiano degli anni Novanta, grazie a film come Libera, I buchi neri e I vesuviani.

Impegnato anche nella realizzazione di apprezzati documentari sul mondo dell'arte, e sul fronte delle regie di opere teatrali e liriche, Corsicato - che fu assistente di Almodovar, e che anche per questo, oltre che per certe caratteristiche del suo cinema, è stato considerato l'Almodovar italiano - non ha mai inflazionato la sua presenza sul grande schermo. Ma ora, a quasi dieci anni dall'ultimo, sottovalutato Il volto di un altra, il regista napoletano sta per tornare in sala.

Il suo nuovo film, di cui di seguito trovate trailer, trama ufficiale e poster, si intitola Perfetta illusione, e arriverà al cinema il 15 dicembre, distribuito da Europictures, dopo un'anteprima che si terrà il primo dello stesso mese al Torino Film Festival.

Perfetta illusione è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., e vede protagonisti Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario insieme a Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Daniela Piperno, Giampiero Judica, Ivana Monti.

Perfetta illusione: trailer, trama e poster del film

Toni (Giuseppe Maggio) conduce con la moglie Paola (Margherita Vicario) una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite.