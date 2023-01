Perché Glass Onion: Knives Out ha ottenuto quella nomination agli Oscar 2023

News Cinema

Il sequel di Cena con delitto ottiene una nomination agli Oscar, ma questa volta l'opera di Rian Johnson figura nella categoria di migliore sceneggiatura non originale: perché?

La storia si ripete. Rian Johnson può tirare un nuovo sospiro di sollievo perché anche questa volta ha ottenuto una nomination agli Oscar 2023 grazie alla saga di Knives Out. Già nel 2019, con Cena con delitto, il regista ha potuto celebrare il traguardo portando a casa la nomination nella categoria di migliore sceneggiatura originale. Questa volta, però, con Glass Onion ha puntato ad un’altra categoria, migliore sceneggiatura non originale. Perché questa differenza? Cosa cambia esattamente tra primo e secondo film?



Glass Onion agli Oscar 2023: perché come migliore sceneggiatura non originale

Il filo conduttore tra primo e secondo film è Daniel Craig, che interpreta il detective privato Benoit Blanc. Sia in Cena con delitto che in Glass Onion, Blanc si ritrova ad indagare su un caso di omicidio alquanto misterioso. Entrambi i film hanno potuto contare su un cast corale che ha lasciato il segno. Mentre Cena con delitto ha coinvolto attori come Chris Evans, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis, il sequel Glass Onion ha puntato l’attenzione su Janelle Monae, Madelyn Cline, Kate Hudson ed Edward Norton per menzionarne alcuni. La pellicola è stata distribuita brevemente al cinema, prima di approdare in pianta stabile su Netflix in streaming. Da allora, ha collezionato un successo dopo l’altro diventando uno dei film più visti sulla piattaforma. Non dovrebbe stupire, quindi, l’interesse dell’Academy nei suoi confronti. Ma perché concorre nella categoria di migliore sceneggiatura non originale? Per il secondo film, Rian Johnson ha tratto ispirazione da opere già esistenti. L’aveva raccontato tempo fa ai microfoni di EW, spiegando di aver tratto ispirazione da Delitto sotto il sole di Agatha Christie e Un rebus per l’assassino diretto da Herbert Ross.