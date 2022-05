Per Top Gun: Maverick Giorgio Chiellini vola in alto nello spot video che precede l'uscita del film

News Cinema

Il campione d'Europa Giorgio Chiellini testimonial del valore della costanza per volare in alto nella vita, accompagna in un video l'uscita di Top Gun: Maverick, da domani 25 maggio al cinema.

L'attesa è quasi terminata e domani 25 maggio arriva al cinema Top Gun: Maverick, acclamato sequel, 36 anni dopo, del Top Gun di Tony Scott, ancora con protagonista Tom Cruise, per cui il tempo sembra essersi fermato. Per celebrarne l'uscita, il campione d'Europa Giorgio Chiellini in un video in cui indossa il casco da pilota, ci racconta la forza della tenacia nell'affrontare i propri sogni.

Giorgio Chiellini per Top Gun: Maverick

Dopo la sua ultima partita in bianconero all’Allianz Stadium di Torino, Giorgio Chiellini ha salutato i suoi tifosi e la Juventus, squadra che ha guidato per tanti anni con fedeltà, confessando: “il viaggio non finisce qui. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo, ma saranno un altro tempo e un'altra storia”. Così ha già ripreso il viaggio! Questa volta, in occasione dell’uscita in sala di Top Gun: Maverick, non resta con i piedi per terra ma racconta una “nuova storia” in alta quota perché è lui il simbolo perfetto del Best of the Best a cui solo i più coraggiosi piloti della Top Gun possono aspirare. Il campione d’Europa Giorgio Chiellini racconta in un video esclusivo il valore insostituibile della costanza nell’affrontare sfide insormontabili. Lui e Maverick parlano alle nuove generazioni, entrambi convinti che alla base del desiderio di farcela ci sia la caparbietà, non importa se sei calciatore o allenatore, pilota o istruttore: “Non pensare, fallo”!