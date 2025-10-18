TGCom24
News Cinema

Per te: la nostra intervista ai protagonisti Edoardo Leo e Javier Francesco Leoni

Daniela Catelli

Al cinema dopo la presentazione in anteprima ad Alice nella città alla Festa del cinema di Roma c'è Per te, il film di Alessandro Aronadio ispirato alla storia di Matteo Piccoli, il bambino che ha accudito il padre malato di Alzheimer precoce. La nostra intervista con Edoardo Leo e il debuttante Javier Francesco Leoni.

Per te: la nostra intervista ai protagonisti Edoardo Leo e Javier Francesco Leoni

Tra i temi che il cinema affronta c'è anche quello della malattia, che come un fulmine a ciel sereno cambia drasticamente la vita delle persone che ne vengono colpite, stravolge le loro relazioni e i loro equilibri. La storia di Paolo Piccoli, giovane padre di 43 anni, a cui viene diagnosticato l'Alzheimer precoce, viene a conoscenza di tutti nel 2021 quando il Presidente Mattarella conferisce al piccolo Mattia l'onorificenza di Alfiere della Repubblica per la cura che ha avuto nell'assistere il padre. A questa storia è ispirato Per Te, il nuovo film di Alessandro Aronadio, in cui i ruoli del padre e del figlio sono ricoperti con grande partecipazione da Edoardo Leo e Javier Francesco Leoni, alla sua prima volta da protagonista al cinema. Noi li abbiamo incontrati alla Festa del cinema di Roma, dove il film è stato presentato ad Alice nella città, per una breve riflessione su questo bel film che, nonostante il tema, riesce anche a far sorridere, oltre che a commuovere, e a fare riflettere quanto siano importanti l'amore e la cura per le persone care.

Per te: la trama e il trailer

Per te racconta la toccante storia del piccolo Mattia, un bambino che a soli undici anni ha dovuto affrontare una realtà molto diversa da quella dei suoi coetanei. Il rapporto tra Mattia e suo padre Paolo, poco più che quarantenne, è molto speciale. L’uomo ha iniziato lentamente a perdere frammenti della propria memoria a causa di una malattia neuro-degenerativa. Nonostante la sua vulnerabilità e l’incertezza riguardo al futuro, Paolo sceglie comunque di rimanere vicino a ciò che davvero conta nella sua vita, l’amore per la sua famiglia. Accanto a lui c'è la moglie Michela (Teresa Saponangelo), presenza silenziosa ma fondamentale, e il figlio Mattia, che con una maturità straordinaria diventa la sua guida, il suo sostegno e un compagno di vita. Attraverso piccoli gesti e attenzioni quotidiane, carezze delicate, risate e silenzi che parlano più delle parole, seguiamo una storia che, pur raccontando la perdita, è un inno alla presenza e alla bellezza dell’essere accanto a chi si ama, anche quando tutto intorno sembra sfumare. Una celebrazione dell’amore come forza capace di opporsi al tempo, all’oblio e alla fragilità. Un film che ci ricorda quanto anche nei momenti più difficili, l'affetto e la condivisione possano rappresentare una luce potente, capace di tenere unita una famiglia.

Film stasera in TV