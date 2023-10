Per Shawn Levy Taylor Swift ha lo stesso istinto registico di Steven Spielberg

News Cinema

Il 13 ottobre esce in tutto il mondo Taylor Swift - The Eras Tour e Shawn Levy, che è stato diretto da lei in un video musicale, ha parole entusiastiche per le sue capacità registiche.

Amatissima e premiatissima artista musicale, Taylor Swift si prepara a sbancare il botteghino col suo The Eras Tour, da oggi nei cinema di tutto il mondo, tanto che Jason Blum, per evitarne la temuta concorrenza, ha anticipato la data di uscita dell'ultima mostruosa creatura Blumhouse, L'esorcista - Il credente. Ma come molti talenti, anche Taylor è passata dietro la macchina da presa per dirigere All Too Well: The Short Film, un video musicale da 14 minuti in cui appare nei panni di suo padre il regista Shawn Levy. Nel video Swift è interpretata da Sadie Sink e Dylan O'Brien ha il ruolo di un suo ragazzo di quando aveva 20 anni. Il regista di Free Guy e Deadpool 3 è un grande estimatore di Taylor Swift, passione che condivide con le sue 4 figlie, tutte nel video, per cui ha guadagnato, ha raccontato, un sacco di "punti padre". E sulle capacità registiche della cantante, Levy si è espresso con un paragone assai lusinghiero.

Taylor Swift ha le stesse doti d'istinto di Steven Spielberg, secondo Shawn Levy

Shawn Levy ha apprezzato tanto l'esperienza di essere diretto da Taylor Swift, da dire che ha la stoffa di una grande regista e si è spinto anche oltre con questa dichiarazione: "Taylor non mi ha consultato per i suoi futuri progetti registici, ma penso che abbia la stoffa di una regista fantastica. Spielberg un giorno è venuto sul set di un film che avevo prodotto e diretto, Real Steel, e gli chiesi: ' come sai quando l'inquadratura è giusta?' e lui mi rispose 'è il modo in cui la vedi che la rende giusta'. Penso che questo sia qualcosa che Taylor Swift ha capito benissimo, perché significa fidarsi del proprio istinto". L'anno scorso è stata diffusa la notizia che la cantante avrebbe diretto un lungometraggio scritto da lei per la Searchlight Pictures, ma al momento con il perdurante sciopero degli attori è tutto fermo. Swift non è però nuova all'esperienza di attrice, per cui circolano da un po' voci che, proprio da questa grande sintonia con Shawn Levy, potrebbe interpretare Dazzler in Deadpool 3 (la cui uscita resta fissata a maggio 2024). Taylor Swift ha già diretto molti video musicali con prestigiosi collaboratori e si è dimostrata perfettamente a suo agio in questa nuova veste, anche se per il momento Spielberg può continuare a dormire sogni tranquilli.