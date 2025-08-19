Per il mio bene di Mimmo Verdesca al prestigioso festival di Angoulême

News Cinema

L'opera prima di finzione di Mimmo Verdesca, il pluripremiato Per il mio bene, sarà presentata il 26 agosto alla presenza del regista e dell'attrice Marie Christine Barrault al festival di Angoulême.

Per il mio bene, debutto nel cinema di finzione di Mimmo Verdesca, dopo bellissimi e importanti documentari dedicati alla storia del nostro cinema, tra cui il toccante Alida, è stato uno dei più apprezzati della stagione da pubblico e critica. Una storia al femminile, di madri e figlie, maternità voluta e rifiutata, traumi e riconciliazioni, interpretata splendidamente da Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli e Sara Ciocca (con la partecipazione di Leo Gullotta), che ha toccato con la sua sensibile scrittura il cuore di molti. Ci fa dunque piacere annunciare che il film è stato selezionato ufficialmente al prestigioso Film Francophone à Angoulême (25-30 agosto 2025), festival che da 18 anni celebra il cinema francofono grazie alla volontà e alla passione dei suoi direttori artistici Marie-France Brière e Dominique Besnehard, celeberrimo talent scout e agente di tutte le più grandi star del cinema francese, nonché ideatore della serie cult Dix pour cent/Call my agent. Il film sarà presentato nella sezione "Anteprime" il 26 agosto con il regista Mimmo Verdesca e l'attrice francese Marie Christine Barrault.

Per il Mio Bene: il film di Mimmo Verdesca incontra il pubblico francese

Dopo il successo di pubblico e critica e i numerosi premi vinti, tra cui il Globo d'oro per la migliore attrice assegnato a Barbora Bobulova, e le candidature ai Nastri d'Argento e ai Globi d'oro per il miglior esordio alla regia, Per il mio bene debutta in Francia con un evento che conferma la sua risonanza internazionale. Il festival, presieduto dalla pluripremiata attrice tedesca Diane Kruger, è un appuntamento importante per il cinema europeo e rappresenta un'opportunità unica per il film di Verdesca di raggiungere un nuovo pubblico. Mimmo Verdesca dichiara: "Sono profondamente onorato di partecipare al Festival Film Francophone à Angoulême, un evento di grande prestigio e storia. Mostrare Per il mio bene in anteprima a un pubblico internazionale è un'opportunità emozionante e spero che il film possa presto raggiungere i paesi francofoni. Un ringraziamento sincero ai direttori artistici Dominique Besnehard e Marie France Brière per aver creduto nel nostro film."

Scritto da Monica Zapelli, Mimmo Verdesca e Pierpaolo De Mejo, Per il mio bene è una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema ed è distribuito da 01. Ora disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming (Sky Cinema, Now, Prime, Apple, Google Play, Youtube) e in dvd.