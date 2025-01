Per i 100 anni del New Yorker è in preparazione un documentario targato Netflix sulla storia della rivista

News Cinema

Nel 2025 il settimanale New Yorker, noto per i suoi reportage, la sua narrativa e le sue vignette, soffia su 100 candeline. Per l'occasione uscirà un documentario sulla sua storia che dobbiamo a Netflix.

Farà parte delle celebrazioni per i 100 anni del New Yorker anche un documentario targato Netflix dedicato alla storica rivista. Naturalmente l'editore David Remnick è contento dell'omaggio del colosso dello streaming, anche se la presenza di una troupe nella sede del periodico lo ha messo un po’ in difficoltà, e quindi non vede l'ora di guardare il film che racconta il suo lavoro e quello dei suoi dipendenti e collaboratori. Il doc non ha ancora un titolo, ma, come è logico, uscirà entro la fine dell'anno.

Cosa sappiamo del documentario Netflix sul settimanale New Yorker

Del documentario Netflix sul New Yorker sappiamo innanzitutto chi lo dirige. Si tratta di Marshall Curry, al quale dobbiamo, per esempio, SNL 50: Beyond Saturday Night, un doc dedicato al celebre tv show comico. A proposito del suo nuovo progetto il regista ha detto:

Sono stato un lettore della rivista per la maggior parte della mia vita, ed è stato emozionante sbirciare dietro il sipario e vedere la precisione che rasenta il fanatismo e l'ossessione con cui scrivono i loro articoli, scelgono le vignette e pensano le loro copertine.

Il documentario racconterà la storia della rivista e i suoi luoghi, nonché la sua redazione e i suoi editori. Per fortuna il New Yorker ha messo a disposizione del regista il suo prezioso archivio. A produrre il film sono Judd Apatow, Josh Church, Helen Estabrook, Sarah Amos e Michael Bonfiglio.

Il primo numero del New Yorker è stato pubblicato il 21 febbraio del 1925. La rivista, in occasione del suo centesimo compleanno, pubblicherà, il 28 febbraio, una raccolta dei suoi articoli migliori. Il 22 febbraio, inoltre, verrà inaugurata una mostra presso la New York Public Library. Infine, il Film Forum accoglierà una selezione di film ispirati alle storie del periodico.