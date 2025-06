Pedro Pascal, nominato a New York il suo sosia perfetto, vince burrito gratis: il video

News Cinema

Un uomo di nome George Guntas ha trascorso una giornata molto divertente a New York, nominato migliore sosia di Pedro Pascal in una goliardica gara. Il premio? 50 dollari e un anno di burrito gratis da un ristorante che voleva dare una scherzosa lezione a Pedro...

Com'è nata l'idea di una gara per il miglior sosia di Pedro Pascal? Tutto nasce da un'intervista del 2023, dove l'attore si lamentò dell'assenza di buon cibo messicano a New York. Annisha Garcia, chef nonché titolare del ristorante Son Del North, la prese come una sfida, per dimostrare a Pedro che si sbagliava, e attirare così la sua attenzione (nonché la nostra). E l'ha fatto nel modo più divertente: sponsorizzando una gara di una trentina di aspiranti sosia di Pedro Pascal, tenutasi nel giorno della Festa del Papà americano, cioè nella terza domenica di giugno, il 15. C'è un vincitore, a furor di popolo! Leggi anche Timothée Chalamet si presenta a una gara per sosia di Timothée Chalamet, ma perde: il video in cui lo riconoscono

George Gountas è il miglior sosia di Pedro Pascal, mangerà burrito gratis per un anno

Si chiama George Gountas l'uomo nominato miglior sosia di Pedro Pascal. Per coincidenza, Gountas lavora anche nel mondo dello spettacolo, ma da tecnico delle luci, per The Daily Show di Comedy Central. Ha partecipato alla buffa gara indetta dal ristorante Son Del North spinto da sua moglie Jenny, che ora è orgogliosa: "È cominciato tutto con Trono di Spade, quella fu la prima volta che qualcuno lo disse. Poi alcuni ragazzini hanno cominciato pure a notarlo, e quando abbiamo visto questa gara gli ho detto: è la Festa del Papà, devi andare. Sarà il tuo regalo per la Festa del Papà! È buffo, perché lui non è proprio sui social media, ma adesso finirà ovunque!"

Ora non rimane che capire se Pedro Pascal reagirà all'evento, e soprattutto se andrà ad assaggiare i burrito di Annisha Garcia, celebri nel circondario. La chef ha lanciato un messaggio all'attore di The Last of Us e Mandalorian: "Come sarebbe che a New York non c'è del buon cibo messicano? Siamo scattati: ma come, eccolo qui, siamo qui!" Di certo potrà mangiare gratis una caterva di burritos il buon Gountas, per un anno intero, mettendosi in tasca anche un cinquantone. Per la cronaca, ricordiamo che Pascal non è messicano ma cileno, e che la "battaglia dei Pedro" si è svolta nel Lower East Side. Gountas era il Pedro numero 5, come si evince anche dal cartello che esibisce con orgoglio nei video e nelle foto ormai virali.

Buon appetito a tutti, vi lasciamo al video dell' "incoronazione"!