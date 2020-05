Peacock: il doppio protagonista del film Cillian Murphy: "Per me la sfida definitiva come attore"

News Cinema

In Peacock, Cillian Murphy interpretò un doppio ruolo in questo thriller alla Psycho, accanto alle protagonsite femminili Ellen Page e Susan Sarandon.

Peacock (2010) è un curioso thriller interpretato da Cillian Murphy, un film misconosciuto a causa di uno studio che vi ha creduto poco, incanalandolo nel mercato digitale e home video. Diretto e in parte scritto dall'esordiente Michael Lander, racconta di un mistero in una cittadina nel Nebraska, dove il timido impiegato di banca John (Murphy) convive in apparenza con una donna di nome Emma. E' sempre lui, in uno sdoppiamento di personalità del tutto privato, destinato però a creare una situazione insostenibile. Come raccontò in un'intervista, Cillian Murphy, che peraltro aveva già indossato abiti femminili nell'apprezzato Breakfast on Pluto, colse al volo l'opportunità di misurarsi con un ruolo quasi alla Psycho.

L'idea di interpretare due personaggi, uno dei quali è una donna - o meglio convince l'intera comunità di esserlo - era davvero intrigante per me. Credo che ogni attore cerchi una sfida, e quella era forse la sfida definitiva: per riuscire a renderla, dovevamo essere convincenti, se ci fossimo riusciti sarebbe stato straordinario, diverso da qualsiasi altra cosa.

Sarebbe interessante recuperare il film, anche perché il suo producer d'eccezione, il veterano Barry Mendel nomination all'Oscar per Il sesto senso e Munich, riteneva sublime la prova del protagonista, come spiegò a MTV.

Le grandi performance con le quali ho avuto a che fare per me sono quelle di Bill Murray in Rushmore, Haley Joel Osment e Toni Collette nel Sesto Senso, anche Adam Sandler in Funny People o Gene Hackman nei Tenenbaum, ma secondo me Cillian è a quel livello. E' stato incredibile vederlo giorno dopo giorno, si è preso un sacco di tempo per prepararsi, ha trasformato l'attico di casa sua nella casa del personaggio, per mesi è andato lassù per capire come differenziare John da Emma. [...]

Quando sono cominciate le vere prove, anche di trucco e guardaroba, aveva già definito tanti dettagli delle posture, delle camminate, del modo di parlare, di sbattere le palpebre, di muovere la bocca. Abbiamo provato a usare più trucco perché avevamo paura che i personaggi sembrassero troppo simili, ma ci siamo resi conto che non era necessario. [...]

Il motivo per cui questo film sia uscito direttamente in dvd rimane per me un mistero.

