Paws of Fury, nel trailer del cartoon Samuel L. Jackson e Michael Cera si prendono in giro

Ecco il trailer del comico Paws of Fury, film di animazione Paramount, in cui i due protagonisti animali sono doppiati da Samuel L. Jackson e Michael Cera. Cosa verrà fuori da un buddy movie con quei due?

Paws of Fury è il titolo del nuovo spassoso film di animazione Paramount: vi presentiamo il folle trailer, dove potete fare la conoscenza dei due protagonisti, doppiati in originale, in ruoli perfettamente in parte, da Samuel L. Jackson e Michael Cera. Ma qual è la buffa storia di "Paws of Fury", letteralmente "Le zampe furiose"?

[Foto di Samuel L. Jackson a cura di Dick Thomas Johnson, da Wikimedia Commons]



Paws of Fury, la trama del cartoon Paramount

Paws of Fury racconta di un cane imbranato e vilipeso da tutti, Hank, fuori posto un una città di gatti. Deve imparare a difendersi, e potrebbe insegnarglielo un gatto samurai in disarmo. Mentre Hank s'impegna, nei suoi limiti, per diventare un grande guerriero, un villain medita di radere al suolo la cittadina, così l'improbabile duetto dovrà affrontare il problema.... senza dimenticare che Hank è pur sempre un cane, e non tutti i gatti, nemmeno i "buoni", lo hanno proprio in simpatia...

Paws of Fury, che uscirà nelle sale americane a luglio, è prodotto dalla Nickelodeon Movies ed è diretto da Mark Koetsier e dal veterano Rob Minkoff, coregista dell'originale Il re leone. Curiosità: il film è basato su una sceneggiatura originale di Mel Brooks, Andrew Bergman, Richard Pryor e Norman Steinberg, tanto che il grande Mel è nel cast vocale inglese (comprendente persino il George Takei di Star Trek!).