Passengers: la vera questione morale del film e il finale scartato

Diretto dal regista norvegese Morten Tyldum, il film di science-fiction Passengers solleva un'importante questione morale: sacrifichereste la vita di un'altra persona per placare la vostra personale disperazione?

Avete appena visto Passengers con Jennifer Lawrence e Chris Pratt? Bene, parliamone.

Il film è uscito al cinema nel 2016 ed è diretto dal norvegese Morten Tyldum, già regista di The Imitation Game e Headhunters.

La storia di Passengers è originale, non è tratta da nessun materiale precedentemente pubblicato, è scritta da Jon Spaiths e racconta del viaggio interplanetario che 5000 persone più 258 membri dell'equipaggio stanno compiendo a bordo di una nave spaziale. La destinazione è Homestead II, un pianeta colonizzato dagli umani a 60 anni luce dalla Terra dove quelle persone, chi per un motivo chi per un altro, si stanno dirigendo in cerca di una nuova vita.

La nave spaziale viaggia con il sistema tecnologicamente avanzato del pilota automatico, mentre tutti i 5258 umani a bordo sono in stato di ibernazione per 120 anni. A causa di un malfunzionamento dovuto all'impatto con un asteroide, la capsula che alloggia l'ingegnere meccanico Jim Preston si attiva e lo sveglia come se il viaggio fosse terminato, quando invece mancano ancora 90 anni di ipersonno. Quando Jim capisce di essere solo e di non avere possibilità di tornare nell'ipersonno, sveglia una ragazza sapendo di rovinarle la sua aspettativa di vita.



Passengers: svegliare Aurora è moralmente giusto o sbagliato?