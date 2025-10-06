TGCom24
News Cinema

Park Chan-wook: tra i progetti futuri anche un western iper violento scritto da S. Craig Zahler

Daniela Catelli

Tra i progetti futuri del grande regista coreano Park Chan-wook, di cui aspettiamo a breve No Other Choice, c'è anche un western molto violento, Brigands of Rattlecreek, scritto dall'autore di Dragged Across Concrete e Bone Tomahawk. S. Craig Zahler.

Park Chan-wook: tra i progetti futuri anche un western iper violento scritto da S. Craig Zahler

Mentre noi comuni mortali che non eravamo a Venezia dovremo aspettare gennaio per vedere al cinema No Other Choice di Park Chan-wook, arriva una notizia che non può che fare piacere ai suoi ammiratori e che riguarda i suoi progetti futuri, uno dei quali è nientemeno che un western violento scritto da S. Craig Zahler e intitolato Brigands of Rattlecreek. E' stato lo stesso regista a confermarlo alla radio MBC. Vediamo cosa ha detto e i particolari di un film che ci sembra decisamente nelle sue corde e di una collaborazione unica.

Brigands of Rattlecreek: un film scritto da S. Craig Zahler e diretto da Park Chan-wook?

Non sappiamo chi di voi abbia visto e apprezzato i film di S. Craig Zahler, il western horror Bone Tomahawk, il carcerario Cell Blok 99 e il poliziesco Dragged Against Concrete. Noi ne abbiamo amato molto l'originalità, il ritmo e l'uso efficace e non gratuito, anche se esplicito, della violenza. Sua è anche la sceneggiatura dell'inedito Brigands of Rattlecreek, un altro western, che Park Chan-wook ha dichiarato alla MBC Radio di tenere particolarmente e dirigere. Questo non significa ovviamente che il progetto si concretizzerà, perché il regista ha diverse idee e non ha ancora scelto il suo film successivo, ma da fan di entrambi possiamo permetterci di sperarlo. La storia è stata scritta anni fa, e, proprio perché molto violenta, non è ancora stata realizzata, anche se a un certo punto si era parlato di Amazon come interessato a produrla. La trama è incentrata su una piccola cittadina di frontiera che cerca di difendersi dall'assalto di feroci criminali che approfittano di una terribile tempesta per impadronirsi del posto. In passato si era parlato di Matthew McConaughey come possibile interprete nel ruolo di un eroico medico che si alleava con lo sceriffo per combattere i fuorilegge (un classico, da Sfida infernale in poi). A parte questo, tra i film possibili futuri di Park Chan-wook c'è anche un adattamento cinematografico del romanzo giapponese del 2017 di Project Itoh, "L'organo genocida", in cui la distruzione di Sarajevo con una bomba nucleare fa esplodere la guerra contro il terrorismo, con l'aumento esponenziale della sorveglianza dei cittadini, fino a dare vita a una dittatura e a un'ondata di genocidi. Responsabile di questa discesa del mondo nel caos è un misterioso uomo americano, John Paul, che l'agente della CIA Clavis Shepherd deve catturare.

(foto di Park Chan-wook, Wikimedia, 2013, Marie Claire Korea; foto di S. Craig Zahler, Wikimedia, 2016, di Anna Hanks)

