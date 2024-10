Paris, Texas torna al cinema con la Cineteca di Bologna

News Cinema

In occasione del suo quarantesimo anniversario, torna al cinema nella sua nuova, bellissima versione restaurata il capolavoro di Wim Wenders, Palma d'oro al Festival di Cannes 2024.

Nella foto qui sopra: Harry Dean Stanton in Paris, Texas by Wim Wenders © 1984 Road Movies Filmproduktion – Argos Films Courtesy of Wim Wenders Stiftung – Argos Films

A quarant'anni dalla Palma d’Oro vinta al Festival di Cannes nel 1984, uno dei film più amati e più belli di Wim Wenders, Paris, Texas, torna nelle sale italiane grazie alla Cineteca di Bologna e al suo progetto Il Cinema Ritrovato. Al Cinema e a CG Entertainment. Il film sarà al cinema dal 4 novembre nella sua versione restaurata in 4K che è stata presentata nuovamente a Cannes, sezione Cannes Classics, nel maggio scorso, e poi al al festival Il Cinema Ritrovato di Bologna.

Scritto assieme a Sam Shepard, interpretato da Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski, con le leggendarie musiche di Ry Cooder e la straordinaria fotografia di Robby Müller, Paris, Texas è, secondo Emmanuel Carrère, “il film più calmo, più sobrio che Wenders abbia mai diretto”. Sicuramente è l’opera che ha definitivamente consacrato il regista tedesco tra i grandi autori del cinema mondiale. Ultimo film del periodo americano di Wenders, Paris, Texas è un road movie libero, tenero e disperato, un omaggio ai luoghi del western, una rilettura umanissima dei generi hollywoodiani.

Il restauro in 4K di Paris, Texas è stato realizzato nel 2024: il negativo originale in 35 mm è stato scansionato in 4K presso L’Immagine Ritrovata a Bologna, con il sostegno finanziario del CNC; il restauro e la color correction hanno avuto luogo presso Basis Berlin Postproduktion, con il sostegno di Chanel e del German Film Heritage Funding Program (FFE).

Ecco qui di seguito trama, trailer italiano e poster della versione restaurata di Paris, Texas al cinema dal 4 novembre.

Un padre che invecchia sotto il cappello da baseball e un figlio bambino attraversano il Texas su un pick-up, in cerca d’una moglie e mamma perduta anni prima. Parlano di teoria del Big Bang e del perché lei se ne sia andata. L’uomo, che aveva chiuso nel silenzio colpe e sconfitte, riscopre la parola e il senso delle relazioni umane.