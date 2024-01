Pare Parecchio Parigi: Chiara Francini e Nino Frassica raccontano il loro viaggio nel viaggio nel film di Pieraccioni

News Cinema

In Pare parecchio Parigi Chiara Francini interpreta una delle sorelle del personaggio di Leonardo Pieraccioni, mentre Nino Frassica è il capofamiglia. Per entrambi gli attori il film è stato una bellissima esperienza: felicità pura in un caso, una comicità diversa dal nonsense e dal surreale nell'altro.

Pare parecchio Parigi segna una nuova svolta nella carriera registica di Leonardo Pieraccioni, che dopo le storie d'amore romantiche, il cinismo e una punta di cattiveria, si lascia andare alla tenerezza scegliendo come tema di un suo film la famiglia e andando a raccontare i dissapori fra un vecchio padre e i suoi tre figli che intraprendono un finto viaggio a Parigi per lasciarsi alle spalle il passato.

Pare parecchio Parigi non è soltanto poetico e delicato, e perciò lontano dal cabaret e dalla comicità "a grana grossa", ma a tratti sembra quasi malinconico, dal momento che il papà di Bernardo, Giovanna e Ivana ha ancora poco tempo da vivere e non può certo essere portato all'estero. Ma laddove la realtà non arriva, può giungere la fantasia, e così diventa possibile credere e far credere che un maneggio poco lontano da Sesto Fiorentino possa essere il tragitto per la capitale della Francia.

Pare Parecchio Parigi è una vicenda corale, e Leonardo Pieraccioni ha scelto di accompagnarsi ad attori di cui conosceva la vis comica, la verve e l'eclettismo. Ecco perché ha affidato il ruolo di Giovanna a Chiara Francini e quello di Ivana a Giulia Bevilacqua. Per la parte di suo padre ha voluto invece Nino Frassica. Quest'ultimo ha partecipato alla conferenza stampa del film insieme al regista e a Chiara Francini, e ha raccontato, tra il serio e il faceto, la sua esperienza sul set. Ma prima ha spiegato la ragione del suo sì a Pieraccioni: "Ho accettato di fare questo film per uscire finalmente dal solito personaggio siciliano, però poi Leonardo mi ha detto: 'Guarda che si tratta di un siciliano'. A quel punto ho tentato di andar via".

Ovviamente Frassica scherzava, perché la sceneggiatura di Pare parecchio Parigi gli è piaciuta così tanto da suggerirgli una piccola aggiunta al film: "Il sottotitolo di Pare parecchio Parigi potrebbe essere 'non è mai troppo tardi'. Nei rapporti familiari raramente ci si dice tutto, e si rimanda sempre il momento della verità. Uno pensa: questa cosa gliela devo proprio dire, oppure: voglio abbracciarlo, dirgli che gli voglio bene', ma poi si rimanda e si rimanda, ma il Professor Cannistraci sa che sta per morire e che quindi è arrivato il momento di raggruppare i figli per dire loro che in passato si è dimostrato freddo e distaccato, ma in fondo una carezza l'ha fatta a ognuno dei tre".

Nino Frassica sembrava quasi intimidito quando rispondeva alle domande dei giornalisti. Ha messo le mani avanti precisando che non era abituato a dire cose serie, ma poi è tornato disinvolto quando Pieraccioni ha raccontato di avergli proposto una parrucca bianca per sembrare vecchio e lui, dopo averla provata, ha esclamato: "Come vuoi, però, invece di interpretare tuo padre, faccio tua madre, perché così somiglio a mia mamma". Poi il comico ha parlato del lavoro con Leonardo Pieraccioni: "Il cinema non è come il varietà. Nel varietà può succedere tutto: si può andare oltre, si può fare qualsiasi cosa, mentre al cinema c'è il copione, c'è il rispetto della storia, per cui è vero che ci piaceva forzare i limiti, ma ridevamo per noi. Sapevamo di non dover esagerare. Oltretutto il genere che faccio io è surreale e quindi è poco adatto al cinema. Con Leonardo ci divertivamo, eravamo consapevoli del fatto che una certa battuta avrebbe scatenato tante risate ma che non era giusta per il film, e quindi tutte le cose che non ho detto me le sono conservate per utilizzarle nel varietà. Al di là della differenza fra cinema e cabaret, bisogna anche pensare che questo non è un film surreale o demenziale: è un film vero, come vero è il mio personaggio. Se gli avessi messo in bocca le mie battute, sarebbe diventato un pupazzo".

Non dobbiamo dimenticare che Pare parecchio Parigi è anche un road movie, e nel road movie non è importante soltanto l'arrivo. È il percorso che conta e che quasi sempre coincide con un viaggio interiore. Proprio di questo ha parlato Chiara Francini: "Dico sempre che dovremmo fare più viaggi perché poi alla fine si muore, si muore e io penso che i viaggi siano lo spazio e il tempo del formarsi dei ricordi, che poi saranno ciò che ci sfamerà quando saremo vecchi, quando saremo più grandi, quindi questo film coincide con la mia idea di felicità, perché la felicità, come tutti i desideri, è tensione, perché nel momento in cui acchiappi l'oggetto del tuo desiderio, smetti di volerlo così ardentemente, e quindi Pare parecchio Parigi è un viaggio che rappresenta esattamente questo: la tensione, la felicità nel ricercare la felicità".

Chiara Francini si è molto divertita anche a girare e rigirare nel maneggio a bordo del camper affittato dai personaggi del film: "Era molto piacevole perché in realtà, proprio come nel film, facevamo sempre gli stessi giri. Era un po’ come tornare a casa, perché rivedevi gli stessi alberi, gli stessi sassi, e cominciavi a comprendere perfino che ora fosse, perché eri abituato ormai a vedere quella strada in ogni momento del giorno. La nostra è stata davvero una piccola famiglia, e poi Leonardo è un ragazzo sveglio, perché ha messo l'aria condizionata. Girare Pare parecchio Parigi è stato per me come fare una gita, come essere con degli amici. Il nostro viaggio è stato davvero una meta, che ci ha fatto conoscere ancora di più come esseri umani".

Pare parecchio Parigi arriva oggi nelle nostre sale in circa 250 copie distribuito da 01 Distribution. Nel cast troviamo inoltre Massimo Ceccherini, Gianni D’Addario, Massimiliano Galligani e Giuseppe Gandini.