Pantafa, il trailer dell'horror con Kasia Smutniak, diretto da Emanuele Scaringi

Ecco il trailer di Pantafa, un horror interpretato da Kasia Smutniak e basato su un inquietante personaggio folklorico. Dirige Emanuele Scaringi, in sala dal 30 marzo.

Il 30 marzo ci aspetta ala cinema l'inquietante Pantafa, un horror interpretato da Kasia Smutniak e diretto da Emanuele Scaringi: un vero disturbo certificato scientificamente, la paralisi ipnagogica, ha la sua incarnazione vivente e visionaria in un personaggio del nostro folklore, metaforizzando il difficile rapporto tra una madre e una figlia che ne soffre.



Pantafa, l'horror con Kasia Smutniak sulla paralisi ipnagogica

Il paese di montagna Malanotte sembra una buona meta per cambiare aria, almeno così pensa Marta (Kasia Smutniak), madre della piccola Nina, afflitta da paralisi ipnagogiche: si tratta dell'impossibilità di muoversi al risveglio avvenuto nella fase REM, quando il corpo inibisce i movimenti, mentre sogniamo. Allontanarsi dalla città potrebbe consentire forse a Nina di fuggire da questo soffocamento. Ma l'essere che Nina descrive, una figura spettrale che la soffoca sedendo sul suo petto, potrebbe esistere davvero? Marta sta per scoprirlo... e sarà solo uno dei misteri davanti ai quali si troverà, perché nel paese non esserci altri bambini...

Pantafa riprende la leggenda marchigiana-abruzzese della pantafica, raffigurata a volte come una strega a volte come un gatto nero, che impedisce a chi dorme di respirare. Pare che l'idea che evoca abbia permeato la cultura di quelle zone a tal punto che "pantafica" è usato a volte come sinonimo puro e semplice di "paura".