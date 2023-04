Pacifiction di Albert Serra designato Film della Critica - Guarda il trailer italiano

News Cinema

Il bellissimo film del regista spagnolo, interpretato da un monumentale Benoît Magimel e presentato a Cannes 2022, debutterà nei cinema italiani l'11 maggio distribuito da Movies Inspired. E sarà un titolo da non perdere.

Uno dei film più belli, forse il più bello in assoluto, tra quelli che circa un anno fa vennero presentati in concorso al Festival di Cannes 2022 sta per arrivare finalmente nei nostri cinema.

Debutterà in sala l'11 maggio Pacificition, il film di Albert Serra interpretato da uno straordinario Benoît Magimel che cala lo spettatore in atmosfere esotiche, astratte, decadenti e misteriose per raccontare una vicenda che forse riguarda lo spionaggio, forse ha a che fare con degli esperimenti atomici, o forse solo è la parabola decadente di un uomo di potere che sente la sua presa e la sua comprensione della realtà che lo circonda venire meno.

Già eletto miglior film del 2022 dai Cahiers du Cinema, Pacifiction (che esce in Italia grazie a Movies Inspired e con il titolo completo di Pacifiction - Un mondo sommerso),è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione:

In un’atmosfera di insopportabile disagio, dove le tensioni del mondo lontano si riverberano in una zona apparentemente protetta nella quale una piccola comunità finge di vivere serenamente in un ipotetico paradiso, Albert Serra con Pacifiction conferma la sua raggelante, inesorabile lungimiranza osservativa, destrutturando storie, personaggi e immagini in un’impalpabile attesa dell’irreparabile. Monumentale Benoît Magimel.

Per saperne più potete leggere la recensione di Pacifiction di Federico Gironi, e qui di seguito trovate sinossi ufficiale e trailer italiano di questo straordinario film che vi consigliamo di non perdere.

Sull’isola di Tahiti, nella Polinesia francese, l’Alto Commissario della Repubblica De Roller, rappresentante dello stato francese, è un uomo calcolatore, ma dai modi impeccabili. Nei ricevimenti ufficiali, così come negli ambienti più equivoci, misura costantemente il polso di una popolazione locale la cui collera può manifestarsi in qualsiasi momento. Soprattutto da quando circola una voce insistente: l’avvistamento di un sottomarino, presenza spettrale che annuncerebbe una ripresa dei test nucleari francesi.