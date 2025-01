Oscar 2025: Il cinema super indipendente di Sean Baker riconosciuto con sei candidature per Anora

News Cinema

Ci fanno estremamente piacere le sei candidature conquistate agli Oscar da Anora, l'ultimo film di Sean Baker, un autore indipendente che scrive, produce, dirige e monta i propri film.

Le due sorprese agli Oscar quest'anno sono sicuramente due, entrambe anticipate dal Festival di Cannes, Anora e The Substance. Ma è del primo, vincitore della Palma d'oro tra i borbottii di alcuni critici, che vogliamo parlare, perché l'Academy ha riconosciuto il talento di un autore completo e fieramente indipendente con le sei candidature all'Oscar 2025 riservate al film, di cui ben 4 gli appartengono personalmente.

Sean Baker e le candidature per Anora

Sono sei le nomination di Anora, e non certo di poco conto:miglior film, miglior regia, miglior montaggio (Sean Baker), miglior sceneggiatura originale (sempre Sean Baker) migliore attrice protagonista (Mikey Madison), miglior attore non protagonista (Yuri Borisov). 53 anni (ma ne dimostra molti meno), il nativo del New Jersey Sean Baker da sempre racconta, con empatia e ironia e senza alcun tipo di moralismo, le vite ai margini di transessuali, abitanti dei complessi popolari, immigrati clandestini, porno attori in disgrazia /(Red Rocket) e sex worker. Anora è il suo ottavo film, anche se inizia ad essere conosciuto dal quarto, Starlet, che ha per protagonista una ragazza che fa cinema per adulti, e soprattutto Tangerine, del 2015, su una prostituta trans. Hanno maggiore distribuzione e visibilità, grazie ai festival, i successivi: il bellissimo Un sogno chiamato Florida e il citato Ronnie Rocket. Negli ultimi anni l'Academy ha avuto un occhio di riguardo per il cinema indipendente, ma nel caso di Sean Baker parliamo di un talento poliedrico che merita forse anche più di altri di essere riconosciuto.

Anora: gli attori candidati all'Oscar

Mikey Madison ha interpretato il ruolo di Susan Atkins in C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, ma noi l'avevamo già notata nella brillante serie tv Better Things, dove era la figlia della protagonista Pamela Adlon. Ha interpretato anche il primo reboot di Scream e la sua brillante carriera è praticamente agli inizi, visto che ha solo 24 anni. Abbiamo conosciuto l'attore russo Yuriy "Yura" Borisov grazie a Scompartimento n. 6, dove era il fastidioso compagno di viaggio della protagonista. L'attore russo ha 34 anni. Per la sua bella performance in Anora, in cui è l'unico che capisce cosa lei sta passando, è anche candidato al Golden Globe, ai Critics Choice Awards, al premio della Screen Actor Guild e ai BAFTA.

