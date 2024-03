Oscar 2024: Wes Anderson conquista la prima statuetta della sua carriera

News Cinema

All'ottava nomination in carriera, il regista americano (oramai europeo d'adozione) ha vinto il suo primo Oscar per il corto La meravigliosa storia di Henry Sugar.

Piaccia o non piaccia (e qui, complessivamente, piace eccome), pochi registi hanno segnato l'ultimo quarto di secolo di cinema come Wes Anderson.

Uno dei più talentuosi, riconoscibili, idiosincratici autori contemporanei, Anderson ha conquistato e folgorato almeno due generazioni di spettatori, girato capolavori (anche sottovalutatissimi come Le avventure acquatiche di Steve Zissou), sperimentato con l'immagine, ha sconfinato quasi nell'arte figurativa estremizzando il suo stile caratteristico e magari avuto eccessive autoindulgenza e autocompiacimento, come nel caso di The French Dispatch.

Già con l'ultimo Asteroid City, Anderson aveva dimostrato di essersi ripreso da quegli eccessi, e nei recenti cortometraggi realizzati per Netflix e tratti dai racconti di Roald Dahl (scrittore che già per lui era stato fonte d'inspirazione e punto di riferimento per Fantastic Mr. Fox), aveva trovato una chiave praticamente perfetta per armonizzare forma e contenuto.

E ad accorgersi di questo è stata anche l'Academy.

Finora, nel corso della sua carriera Wes Anderson aveva ricevuto sette candidature all'Oscar: nel 2002 per la sceneggiatura di I Tenenbaum, nel 2010 come miglior film animato per Fantastic Mr. Fox, nel 2015 una tripla nomination - film, sceneggiatura e regia - per Grand Budapest Hotel, e nel 2019 di nuovo nella categoria animazione per L'isola dei cani.

Sette nomination, nessun premio.

Agli Oscar 2024 Anderson ne ha ricevuta un'ottava, di candidatura, questa volta appunto tra i cortometraggi, e nello specifico con La meravigliosa storia di Henry Sugar, che dei quattro corti tratti da Dahl disponibili su Netflix è il più lungo e il più ardito, nonché quello che è stato presentato in prima mondiale al Festival di Venezia 2023, in occasione del conferimento al suo autore del Premio Cartier Glory to the Filmmaker.

E questa volta, con questa storia incredibile interpretata da Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade e David Gant, Anderson ha finalmente ottenuto anche lui la statuetta che simboleggia i premi più celebrati e importanti del mondo del cinema internazionale.

Quello per La meravigliosa storia di Henry Sugar è anche l'unico Oscar andato in questa edizione 2024 degli Academy Awards a un film targato Netflix.

