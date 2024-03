Oscar 2024, la guerra in Ucraina fa irruzione nella cerimonia

News Cinema

Il primo Oscar della storia dell'Ucraina è arrivato in un drammatico momento per il paese. 20 giorni a Mariupol ha dato spazio a un appello sulla guerra in corso nel cuore dell'Europa.

Lo scorso anno il presidente Volodymyr Zelensky aveva fatto irruzione durante la Notte degli Oscar con un video messaggio, un appello per il sostegno alla lotta dell'Ucraina contro la Russia di Putin e la sua guerra di invasione. Anche quest'anno la drammatica attualità è tornata a far risvegliare dai sogni della notte delle stelle per un momento di riflessione. Il tutto è accaduto con la vittoria nella categoria miglior documentario di 20 giorni a Mariupol, con il regista Mstyslav Chernov che è salito sul palco, insieme a collaboratrici e collaboratori, con un sobrio, dignitoso e doloroso discorso ha ricordato cosa sta succedendo da due anni nel cuore dell'Europa.

"È il primo Oscar nella storia dell'Ucraina e sono onorato", ha detto il regista, "ma probabilmente sarò il primo regista a dire su questo palco a dire che non avrei mai voluto fare questo film. Vorrei poterlo scambiarlo con il fatto che la Russia non avesse mai attaccato l'Ucraina, occupando le nostre città. I russi stanno uccidendo decine di migliaia di miei connazionali ucraini. Vorrei che liberassero tutti gli ostaggi, tutti i soldati che stanno proteggendo la loro terra, tutti i civili che ora si trovano nelle loro carceri. Ma non posso cambiare la storia, non posso cambiare il passato".

A quel punto Chernov ha sollecitato direttamente l'attenzione di Hollywood, invitando le celebrità presenti ad alzare la voce facendosi sentire per rassicurare il popolo ucraino. "Chiamo in causa voi, alcune delle persone di maggior talento del mondo. Possiamo fare in modo che la storia vada per il verso giusto e che la verità prevalga, che il popolo di Mariupol e chi ha dato la vita non sia mai dimenticato, perché il cinema costriuisce la memoria e la memoria la storia".

20 giorni a Mariupol è uno sconvolgente racconto in presa diretta, opera prima di Mstyslav Chernov implacabile e dolorosa, che ruota intorno ai venti giorni nella città martire della guerra ucraina, direttamente nelle corsie degli ospedali, insieme alla gente comune e a chi si rifugiava e si rifugia negli scantinati malridotti. Il tutto grazie al coraggio di un gruppo di giornalisti dell'agenzia americana Associated Press, rimasti ultimi testimoni della stampa internazionale in città, dal giorno in cui socppiò la guerra, il 24 febbraio 2022, ai successivi venti giorni.