Oscar 2024, Io capitano non vince e Televideo pubblica una trama inventata: scherzo di pessimo gusto o ignoranza?

News Cinema

Sul Televideo Rai, consultato da molti che non seguivano gli Oscar in diretta, compare una notizia sulla sconfitta di Io Capitano e la vittoria di La zona d'interesse e la gente trasecola a leggere la trama che riguarderebbe il capitano Schettino e il naufragio della Costa Concordia.

Sembrava un fake, molti ci hanno sperato, ma non lo era: all'1.35 sull'Ultim'ora del Televideo Rai (sì, esiste ancora e no, non lo consultano solo i vecchi, ma anche chi sta vedendo altro e vuole sapere come vanno le cose) è apparsa la notizia che potete leggere qua sotto, fotografata alla tv da un amico , che l'ha condivisa stupefatto sui social, e poi ripresa da numerosi altri, dopo che nella serata degli Oscar è stato assegnato il premio come miglior film internazionale al favorito La zona d'interesse. Nella news si riporta una trama finta di Io Capitano che era per un po' circolata sul web prima delle riprese, secondo la quale l'argomento del film era appunto il comandante Schettino che fece affondare la Costa Concordia al largo dell'isola del Giglio. Ora, i casi sono due: o uno stagista annoiato che non ha trovato di meglio che riportare una vecchia trama rimasta chissà come nei suoi archivi, o uno scherzo di dubbio gusto. Probabilmente non lo sapremo mai, ma a noi sembra un episodio molto grave, qualunque sia il motivo, tanto più che il film è anche prodotto tra gli altri da Rai Cinema.

Io Capitano: passando alle cose serie, L'Oscar non è tutto per un film

Quella di La zona d'interesse, sia pur meritevole, era una vittoria annunciata, ma a noi dispiace sinceramente che il bellissimo e importante film di Matteo Garrone se lo sia trovato di fronte. Non sono i premi, né l'ignoranza di chi fa un lavoro svogliatamente, le cose che contano, come ci ricorda giustamente il regista, che sta per portare il film là dove tutto è partito, in Senegal, per farlo vedere con schermi mobili anche nei villaggi più remoti.