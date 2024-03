Oscar 2024, In Memoriam cambia la formula ma Bocelli o non Bocelli è un gran pasticcio anche quest'anno

News Cinema

Quest'anno l'Academy per il suo frammento In Memoriam, che ricordano le numerose personalità del cinema scomparse durante l'anno ha inserito dei danzatori e Andrea Bocelli e il figlio che cantano, distogliendo l'attenzione dai veri protagonisti dell'omaggio.

Come ogni anno, l'Academy nel frammento intitolato In Memoriam, rende omaggio, durante la notte degli Oscar, alle personalità del mondo del cinema scomparse durante l'anno. E ogni anno è la stessa storia: dimenticanze illustri e confusioni con conseguenti critiche e indignazione del pubblico. Quest'anno non è andata meglio, per i motivi che vi spieghiamo. Dopo l'omaggio a Navalny, si è deciso, mentre sullo schermo scorrevano le immagini, di "distrarre" chi guardava, dal vero oggetto della commemorazione, facendo svolgere contemporaneamente un balletto e un numero musicale, stavolta affidato agli incolpevoli Andrea e Matteo Bocelli (il titolo della celebre canzone, di non ottimo auspicio va detto, è "Con te partirò").

Se al tutto aggiungiamo i cambi d'inquadratura che tagliavano fuori le parti laterali dello schermo, ovviamente chi guardava da casa si è perso molti dei personaggi celebrati. Per non lasciare fuori nessuno, poi (ma qualcuno resta sempre fuori), alla fine velocissima appare una schermata coi nomi di quei poveretti che non sono stati ritenuti degni di un'immagine a tutto schermo. Quest'anno ha suscitato viva indignazione l'inserimento in questa lista velocizzata, che non si faceva praticamente in tempo a leggere, di un attore molto amato come Lance Reddick, scomparso il 17 marzo 2023. Un attento lettore italiano ha poi notato che è apparsa un'immagine di Ferdinando Scarfiotti, lo scenografo premio Oscar morto nel 1994, al posto di quella del suo collega Osvaldo Desideri, che ci ha lasciato nell'ottobre 2023. E qualcuno ha visto Paolo Taviani? I commenti sui social sono unanimemente negativi e moltissimi chiedono proprio di abolire questo segmento della cerimonia che non riesce proprio a rendere omaggio ai protagonisti del mondo del cinema che ci hanno lasciato.

In Memoriam con e senza canzone

Non vi preoccupate, non siete diventati sordi: la ABC non aveva evidentemente i diritti per trasmettere la canzone di Andrea Bocelli, per cui ha lasciato le musiche del balletto e vediamo i nostri cantanti che muovono la bocca senza emettere suono. Sotto, il frammento della canzone dal canale ufficiale del cantante.