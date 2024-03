Oscar 2024: Gwyneth Paltrow esulta con le cartine delle meches in testa per la vittoria di Robert Downey Jr.

News Cinema

In rete gira un video postato da Gwyneth Paltrow in cui l'attrice esulta per la vittoria agli Oscar dell'amico Robert Downey Junior mentre è a casa in pieno trucco e parrucco. Non si può dire che la Pepper Potts di Iron Man non sia autoironica...

Robert Downey Jr. ha vinto l'Oscar come Miglior Attore non Protagonista per sua performance in Oppenheimer, e questo lo sappiamo bene. Ciò che invece ignoravamo fino a qualche minuto fa è che ad esultare per il suo trionfo con grandissima gioia è stata Gwyneth Paltrow, che nei panni di Pepper Potts lo ha affiancato nei tre Iron Man e in The Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Quando il Dolby Theatre ha applaudito il Tony Stark dei cinecomic Marvel, Gwyneth Paltrow non era tra gli invitati alla cerimonia degli Oscar, o forse l'avevano invitata ma lei aveva di meglio da fare, e questo "meglio da fare" era una seduta casalinga di trucco e parrucco. L'attrice, comunque, aveva davanti a sé un computer portatile e, oltre ad aver filmato il breve momento, ha condiviso il video in una Instagram story.

Gwyneth Paltrow, che ha vinto l'Oscar per la Migliore Attrice Protagonista nel 1999 per Shakespeare in Love, non ha resistito a non mostrarsi davanti alla telecamera del suo smartphone: peccato che aveva le cartine dei colpi di sole o delle meches sulla testa... Ma la vita di una donna che è un personaggio pubblico e una star è fatta anche di questi momenti, anche perché la cosiddetta ricrescita è uno spettacolo ancora peggiore dei pantaloni della tuta tanto detestati da Karl Lagerfeld.

Robert Downey Jr. è stato candidato all'Oscar altre due volte: come Miglior Attore Protagonista per Charlot e come Miglior Attore non protagonista per Tropic Thunder. Grazie al ruolo di Lévi Strauss nel film di Christopher Nolan, si è aggiudicato anche il BAFTA, il Golden Globe e lo Screen Actors' Guild Award.

Il video di Gwyneth Paltrow che esulta per la vittoria di Robert Downey Jr.

Ed ecco un tweet con il video di Gwyneth Paltrow in versione casalinga che fa un grido di gioia dopo l'annuncio del trionfo del caro amico e collega Robert Downey Jr.