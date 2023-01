Oscar 2023: 4ª nomination per Tom Cruise, ma come miglior attore l'ultima risale a 23 anni fa

News Cinema

Tra le sei candidature all'Oscar ricevute da Top Gun: Maverick, c'è quella come miglior film che riconosce il lavoro svolto in qualità di produttore da Tom Cruise.

È o non è il definitivo divo hollywoodiano dei nostri tempi? Personalità, carisma, talento artistico e capacità produttive, Tom Cruise li possiede tutti. Qualcosa fa parte di lui da sempre, qualcosa lo ha acquisito nel tempo. Il sequel di Top Gun è stato irremovibile sul non farlo per anni, finché non fosse arrivata una buona che potesse estendere plausibilmente la storia originale. Poi è stato irremovibile sul congelare Top Gun: Maverick, con continui rinvii in attesa di un miglioramento della situazione pandemica, affinché fosse soltanto la sala cinematografica l'unico luogo dove mostrare il film agli spettatori.

Da 40 anni è un attore sulla cresta dell'onda con una precisa messa a fuoco di cosa sia l'esperienza cinematografica e di come lui sappia crearla insieme ad altre persone di talento. Tutti in carriera hanno alti e bassi e Tom Cruise non è stato da meno, ma dopo le flessioni di popolarità ha saputo risollevare la sua stella offrendo al pubblico ciò che il pubblico vuole: un grande ed emozionante spettacolo.

Tom Cruise: solo 4 nomination in carriera per lui, di cui l'ultima come produttore

Le nomination agli Oscar 2023 gli hanno portato la quarta candidatura in carriera, che va a riconoscere proprio la sua dedizione in quanto produttore all'industria del cinema. Top Gun: Maverick è stato nominato in sei categorie, tra cui quella per il Miglior Film che, in case di vittoria, premierebbe Cruise e gli altri produttori Christopher McQuarrie, David Ellison e Jerry Bruckheimer. Ci si rende conto a questo punto che le ultime nomination per il divo risalgono a tanto tempo fa.