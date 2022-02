Oscar 2022: tick, tick... Boom! e Andrew Garfield arriva in musica alla seconda nomination

News Cinema

Apprezzato dalla critica, Andrew Garfield riceve la sua seconda candidatura agli Oscar per il musical di Lin Manuel Miranda Tick, Tick... Boom!, visionabile su Netflix.

5 anni dopo la sua performance drammatica candidata all'Oscar in La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, Andrew Garfield ottiene la sua seconda nomination con il musical tick, tick... Boom! diretto da Lin Manuel Miranda. Una candidatura forse apparsa sorprendente a chi come noi del film ha solo sentito parlare, ma Garfield ha già vinto per il ruolo il Golden Globe come miglior attore in una commedia o film musicale e la sua performance è stata molto apprezzata dalla critica. Resta da vedere cosa ne penserà il pubblico italiano, che notoriamente non ama i musical.

Di cosa parla tick, tick... Boom!

La storia di tick, tick... Boom! è quella vera (tratta da un suo monologo teatrale) di Jonathan Larson, interpretato da Andrew Garfield, scomparso nel 1996 a soli 36 anni per un problema cardiaco non diagnosticato, e talentuoso autore di musical come il celeberrimo Rent.

Il film segue la storia di Jon fin da quando fa il cameriere a New York e spera di sfondare nel mondo del musical americano con Superbia, un'opera a cui tiene molto. A pochi giorni della presentazione del suo lavoro in un'importante audizione, si trova sotto pressione su più fronti: da una parte c'è la sua ragazza Susan (Alexandra Shipp), che vuole per lui una vita artistica oltre i confini di New York; dall'altra c'è Michael (Robin de Jesús), un suo amico e coinquilino che ha rinunciato a tutti i suoi ambiziosi sogni per dare priorità a una vita economicamente più stabile e infine in mezzo a tutto questo c'è una comunità artistica devastata dall'epidemia di AIDS. All'alba dei suoi trent'anni Jon si troverà a un bivio, alla ricerca di una risposta per la domanda con cui tutti devono fare i conti: come dobbiamo impiegare il tempo che abbiamo a nostra disposizione nella vita?

Tranne anticipazioni non ancora annunciate, vedremo tick.. tick, Boom! e avremo modo di apprezzare il talento di Andrew Garfield anche in questo genere di cinema su Netflix, dove il film è già disponibile.