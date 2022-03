Oscar 2022, Rachel Zegler di West Side Story non è invitata

News Cinema

Sollecitata sui social, la protagonista di West Side Story, Rachel Zegler, futura Biancaneve per la Disney, ammette: non è invitata alla cerimonia di consegna degli Oscar 2022, nonostante il film di Steven Spielberg sia pluricandidato ai premi.

Mancano pochi giorni alla consegna degli Oscar 2022 (domenica 27 marzo), ma le polemiche non si placano: ha destato scalpore e proteste l'esclusione dalla diretta tv di otto categorie "minori", ora sui social si discute di alcune regole strette dello showbusiness che a volte diventano paradossali. Tocca a Rachel Zegler, la Maria protagonista femminile di West Side Story di Steven Spielberg, candidato a ben sette premi Oscar, esserne la poco volontaria scintilla: non è stata invitata alla cerimonia. Leggi anche Oscar 2022, Denis Villeneuve e Jane Campion contro l'esclusione delle otto categorie dalla diretta West Side Story: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Rachel Zegler di West Side Story non sarà alla cerimonia degli Oscar 2022

Futura Biancaneve nel remake Disney e dea in Shazam! - Fury of the Gods, Rachel Zegler è uno degli astri nascenti a Hollywood, ma non sarà alla cerimonia degli Oscar 2022 ad accompagnare il West Side Story di Steven Spielberg, dov'è la protagonista Maria. Il film è candidato a sette premi Oscar 2022 (film, attrice non protagonista, production design, suono, costumi, fotografia e regia), eppure Rachel, come ha spiegato sui social a chi non vedeva l'ora di ammirarla sul red carpet, non ci sarà. Dal crudele punto di vista dello showbusiness e della stretta Academy, potrebbe avere un senso: Rachel non è stata candidata ed è entrata nel mondo del cinema da pochissimo, vincendo il ruolo di West Side Story quand'era ancora al liceo, in un provino aperto a 30.000 partecipanti. C'è da dire che Rachel umilmente non ha pubblicato lagne, ha solo risposto a chi le ha domandato della cosa su Instagram, nei commenti a un vestito che indossava in un post. Classe 2001, Rachel ha già imparato che muoversi a Hollywood è preferibile muoversi con cautela. Scrive quel che segue:

Non sono invitata, quindi indosserò i pantaloni della tuta e la camicia di flanella del mio ragazzo. [...] Allora, sentite. Ho provato, ma mi sa che non ce la si fa. Farò il tifo per West Side Story dal mio divano, fiera del faticoso lavoro che facemmo tre anni fa. Spero in un miracolo dell'ultimo minuto, per celebrare il nostro film di persona, ma ehi... è così che va la vita, a volte. Grazie per gridare allo shock e allo scandalo, sono anch'io delusa. Ma va bene così. Sono fiera del film.