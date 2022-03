Oscar 2022, Denzel Washington e i complimenti a Will Smith

News Cinema

Will Smith, candidato agli Oscar 2022 per King Richard, ha raccontato che Denzel Washington, suo mentore e candidato a sua volta per The Tragedy of Macbeth, lo considera ormai un suo erede. Con parole affettuose e simpatiche.

Will Smith e Denzel Washington sono entrambi candidati agli Oscar 2002 come migliori attori protagonisti, rispettivamente per Una famiglia perfetta - King Richard e The Tragedy of Macbeth. Pensate a una qualche forma di rivalità? Siete in errore, perché a People Smith ha raccontato che anzi da parte di Washington c'è persino un sollievo...

Will Smith su Denzel Washington e la corsa agli Oscar 2022: "Mi ha detto: questo è il tuo anno"

Will Smith e Denzel Washington non sono nuovi agli Oscar. Smith è stato nominato più volte senza mai vincerlo, il secondo ha stretto la statuetta per Glory - Uomini di gloria e Training Day. Ora sono entrambi nominati come migliori protagonisti in Una famiglia perfetta - King Richard e The Tragedy of Macbeth. Ecco quello che Smith ha raccontato a People dell'amicizia che li lega da decenni... e del passaggio della staffetta che un premio a Will potrebbe significare.

Abbiamo passato tanto tempo insieme. Abbiamo parlato, è sempre stato un mentore per me, mi ha preso e mi ha detto: "Questo è il tuo anno". Mi ha abbracciato e mi ha detto: "Sono così felice per te. Ama quello che stai diventando". Mi conobbe anni fa, andavo da Denzel per chiedergli consigli, negli anni mi ha incontrato e mi diceva quanto fosse fiero di quello che sono diventato. Mi diceva di sentirsi come se un peso gli fosse stato sollevato dalle spalle.