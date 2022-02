Will Smith rifà la sigla di Willy, il principe di Bel-Air in attesa del remake

News Serie TV

La nuova serie, che re-immagina la storia di Will in chiave drammatica, debutterà negli Stati Uniti questa domenica.

Siamo abbastanza sicuri che, dopo tutti questi anni, sareste ancora in grado di cantarla con eccezionale precisione, almeno nell'adattamento italiano. La sigla di Willy, il principe di Bel-Air, essa stessa un cult insieme alla sitcom che ha accompagnato negli anni '90, è stata rifatta dalla star Will Smith e da fan di ogni età per promuovere - addirittura al Super Bowl - l'imminente arrivo del remake su Peacock.





Il regista Vincent Peone ha trovato l'ispirazione per lo spot proprio nei fan di Willy, il principe di Bel-Air, mescolandone talento e creatività in un remix che conferma una volta in più quanto questa storia sia popolare e amata in giro per il mondo. E quanto la stessa base, nonostante le diverse generazioni, sia innovativa, cosa che fa ben sperare per la riuscita di Bel-Air, che ricordiamo stravolge non poco i toni della serie originale trasformandola in un racconto drammatico.

Bel-Air: La trama e il cast del remake

Ambientata nell'America dei giorni nostri, Bel-Air re-immagina le storie e i temi di Willy, il principe di Bel-Air attraverso una nuova, drammatica interpretazione del complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Mentre questi due mondi si scontrano, Will fa i conti con il potere delle seconde possibilità, navigando tra i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall'unico che abbia mai conosciuto.

L'esordiente Jabari Banks, cresciuto a West Philadelphia, interpreta Will. Il resto del cast include Adrian Holmes (Arrow) nel ruolo di Phillip Banks, Cassandra Freeman (The Enemy Within) di Vivian Banks, Olly Sholotan di Carlton Banks, Coco Jones (Buona fortuna Charlie) di Hilary Banks, Akira Akbar (Captain Marvel) di Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Holby City) di Geoffrey, Jordan L. Jones (Rel) di Jazz e Simone Joy Jones (La direttrice) di Lisa.