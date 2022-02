Oscar 2022: arrivano i voti su Twitter per il film preferito dai fan e a sorpresa in testa c'è Cenerentola!

News Cinema

Cominciano ad arrivare i voti su Twitter per il film preferito dai fan che verrà premiato durante la cerimonia degli Oscar e per ora, a sorpresa, in testa non c'è Spider-Man: No Way Home ma il musical Cenerentola con Camila Cabelo.

Vi avevamo parlato della novita degli Oscar 2022, che, nel tentativo di conciliare "arte" e popolarità, hanno introdotto un premio per il film "preferito dai fan", da votare su Twitter tramite hashtag. Una mossa che molti avevano letto come il tentativo di far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta, ovvero l'istituzione di un Oscar per il film più popolare. Non solo, ma parecchi hanno interpretato questa innovazione come un provvedimento per premiare il film di maggior successo dell'anno, Spider-Man: No Way Home, non incluso tra le nomination degli Oscar 2022 dove invece campeggia un film secondo molti mediocre come Don't Look Up. Per il premio si può votare dal 3 febbraio al 3 marzo, ma gli umori del pubblico, si sa, sono mutevoli, specie quelli degli utenti di Twitter, per cui finora il film preferito dai fan è il musical di Amazon Cenerentola, con Camila Cabelo.

Cenerentola fan favorite?

Per votare il vostro film preferito, se siete su Twitter, basta usare l'hashtag #OscarsFanFavorite. Oggi sappiamo che il film vincitore non avrà una statuetta apposita ma qualche altro tipo di premio non ancora precisato. Al momento tra i più votati c'è Zack Snyder's Justice League, che non può essere però considerato perché è il director's cut di un film uscito nel 2017, e al primo posto sorprendentemente al momento c'è Cenerentola, il musical con Camila Cabelo, uscito direttamente su Prime Video, un film molto poco amato dalla critica (ma qua appunto contano i fan). Comunque c'è ancora tempo per votare e chissà se i fan di Spider-Man non ribalteranno la situazione...