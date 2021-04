Oscar 2021: chi è Florian Zeller, l'autore di The Father

News Cinema

Non solo ha fatto vincere ad Anthony Hopkins il secondo Oscar della sua fantastica carriera, ma Florian Zeller al suo debutto cinematografico ha vinto la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale assiema a Christopher Hampton. Ve lo presentiamo.

Tra i volti nuovi di questa storica edizione degli Oscar, c'è anche quello di Florian Zeller, che, emozionatissimo, ha stretto in mano la statuetta per la sceneggiatura non originale di The Father in collegamento da Parigi, mentre il suo collaboratore, l'inglese Christopher Hampton, assisteva da Londra alla loro vittoria condivisa. Ma chi è questo brillante autore francese, che al suo primo film da sceneggiatore e regista ha fatto vincere ad Anthony Hopkins il secondo e meritatissimo Oscar della sua carriera? Nel suo discorso di ringraziamento Zeller ha detto di aver scritto The Father proprio per lui, che considera il più grande attore vivente.

Florian Zeller dal teatro all'Oscar

Florian Zeller è nato a Parigi il 28 giugno 1979. Ha dunque da poco superato i 40 anni ed è scrittore, commediografo e regista. Ha pubblicato il suo primo romanzo, "Neiges Artificielles", a soli 21 anni nel 2002. Da allora ne ha pubblicati altri quattro: il terzo, "La Fascination du Pire" (2004), ha vinto il prestigioso premio Interallié ed è stato selezionato per il premio Goncourt. Al 2004 risale anche la sua prima pièce teatrale, L'Autre. Del 2010 è invece La Mère, mentre il testo che darà origine al film The Father, Le Père, è del 2012 ed è stato adattato con grandissimo successo a Londra e a Broadway, ha vinto il premio Molière ed è stato candidato al Tony Award. Christopher Hampton ha tradotto in inglese La Mère, Le Père e La Verité, facendo conoscere Zeller anche all'estero. Il pubblico teatrale italiano lo avrà quanto meno sentito nominare, visto che alcune sue opere sono arrivate anche sui nostri palcoscenici: La Verità, Il Padre (al teatro Verdi di Pisa), A testa in giù (al Manzoni di Milano) e La menzogna (Politeama di Genova). La moglie Marina, che ha citato nel suo emozionato discorso di ringraziamento, è l'attrice Marine Delterme, con cui è sposato dal 2010 e da cui ha avuto il figlio Roman. Zeller ha già annunciato il suo prossimo film, The Son, tratto dalla sua opera teatrale The Fils.

La collaborazione con Christopher Hampton

Più noto di Zeller al pubblico cinematografico è il suo traduttore inglese, Christopher Hampton, con The Father al suo secondo Oscar dopo quello vinto per Le relazioni pericolose nel 1989. Come sceneggiatore lo ricordiamo anche tra l'altro per Il console onorario, The Good Father, Poeti dall'inferno, Mary Reilly ed Espiazione. Hampton ha diretto anche tre film: Carrington, L'agente segreto e Immagini - Imagining Argentina.

The Father - Nulla è come sembra, verrà distribuito in Italia da BIM Distribuzione in data ancora da annunciare.