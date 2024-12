Ops! è già Natale, le Feste al contrario del nonno Danny DeVito nella commedia per famiglie

News Cinema

Ops! è già Natale, al cinema dal 5 dicembre con Notorious Pictures, vede una ragazzina spostare il Natale in agosto, per godersi i suoi genitori insieme per l'ultima volta, prima del divorzio. Il nonno Danny DeVito l'aiuta volentieri. Vi presentiamo il film e una nostra intervista al regista Peter Chelsom e alla giovane protagonista Antonella Rose.

Ops! è già Natale è il titolo della nuova commedia natalizia con Danny DeVito, nonno complice di sua nipote nel vivere un Natale parecchio prima della data giusta: una simpatica messinscena per un nobile scopo. Per il film al cinema dal 5 dicembre con Notorious Pictures, il regista Peter Chelsom ha girato direttamente nelle Dolomiti questo racconto per famiglie, impreziosito da un cast di veterani e da una protagonista giovane ma sul set già disinvolta: abbiamo parlato con lei e l'autore in una video intervista che trovate più in basso. Ma andiamo per ordine.



Ops! È già Natale: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Danny DeVito e Andie MacDowell - HD

Ops! è già Natale, la storia del film con Danny DeVito e Andie McDowell





La protagonista di Ops! è già Natale è Claire, che non si capacita di una curiosa scelta dei suoi genitori Abbie e Jacob: andare a visitare ad agosto il nonno Lawrence, proprietario di un albergo in Italia, sulle Dolomiti. Normalmente gli fanno visita per celebrare il Natale col resto della famiglia, ma c'è un'amara ragione nascosta nel viaggio fuori programma. Jacob e Abbie vogliono separarsi, però non sanno come dirlo a Claire, così chiedono al nonno di darle la brutta notizia. Claire capisce che non ci sarà un altro Natale da vivere tutti insieme, per cui decide di celebrarlo anzitempo lì per lì, in pieno agosto, chiamando a raccolta i parenti. Lawrence, arrabbiato per essere stato coinvolto nella crisi in quel modo, decide di dar man forte a sua nipote con addobbi e celebrazioni, spiazzando gli ospiti. Come vivrà la strana avventura la famiglia di Claire?

Il ricco cast di Ops! è già Natale





Capitano in pectore del cast di Ops! È già Natale è Danny DeVito, che porta con sé la sua discendenza, altrettanto ironica: Abbie è infatti interpretata da sua figlia Lucy DeVito, classe 1983, che divide lo schermo con Wilmer Valderrama (NCIS, Awake) nei panni del marito Jacob. La giovane protagonista è Antonella Rose, già nella serie Fear the Walking Dead e quest'anno anche in Terrifier 3. Attenzione a una ritrovata Andie McDowell, nella parte di zia Rose "Gams", sullo schermo in crisi con suo marito Mark, cioè José Zúñiga, di recente nel cast di Sound of Freedom. Il tuttofare dell'albergo, Otto, è invece interpretato dall'attore inglese Adrian Dunbar, da poco interprete della serie Ridley, ma attivo dagli anni Ottanta e passato anche in La moglie del soldato. Il pubblico italiano non può poi rimanere composto di fronte all'apparizione del buon Francesco Salvi, nei panni di un prete che interagisce (senza troppo successo) con le coppie che rischiano di scoppiare in Oops! è già Natale. Da segnalare infine la partecipazione di Valeria Cavalli, nel ruolo di una donna chiave in questo piccolo terremoto emotivo...

Ops! è già Natale, la nostra video intervista con Peter Chelsom e Antonella Rose