Oppenheimer vola verso i 18 milioni al boxoffice italiano del weekend ed è record per Christopher Nolan

Oppenheimer domina il botteghino italiano del weekend, con gli inseguitori Equalizer 3 e Tartarughe Ninja Caos Mutante ben distanziati. Allo stesso tempo, l'ultima fatica di Christopher Nolan diventa il suo più alto incasso mondiale non legato a Batman.

Oppenheimer non è solo il re incontrastato del boxoffice italiano del weekend, con altri 4.832.100 euro raccolti per un totale finora di ben 17.881.000 (fonte Cinetel). Con i risultati dell'ultimo fine settimana nel mondo, ha toccato gli 852.984.000 dollari (fonte Boxofficemojo), quindi è diventato, almeno in termine di numeri assoluti ignorando l'inflazione, il film di Christopher Nolan non legato a Batman col più alto incasso mondiale, superando il record precedente di Inception e e dei suoi 837.186.610. Considerandone il contenuto budget sui 100, la collaborazione di Nolan con la Universal, dopo decenni trascorsi alla Warner, non poteva cominciare con un passo migliore.