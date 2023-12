Oppenheimer, in una clip esclusiva la filosofia di Christopher Nolan

News Cinema

Vi mostriamo in esclusiva un estratto video dai contenuti speciali di Oppenheimer, dal 21 dicembre in Ultra HD 4K e Blu-ray, con svariati extra. In questo backstage il regista Christopher Nolan spiega la sua filosofia di lavoro, e il cast racconta come l'affronta.

Quando un regista come Christopher Nolan riesce a trasformare in un successo di botteghino un film storico e molto parlato come Oppenheimer, la sua aura mitica di autore non può che uscirne ulteriormente rafforzata: tra i contenuti extra dell'edizione Ultra HD 4K e Blu-ray del film, in uscita il 21 dicembre, c'è un backstage sulla lavorazione, del quale vi mostriamo in esclusiva un video estratto. Nolan spiega quale sia il suo approccio "artigianale", mentre una parte del cast, tra cui Cillian Murphy e Florence Pugh, spiega che effetto abbia sugli attori quella dedizione.



Oppenheimer: Contenuto esclusivo dagli extra del Blu-ray del Fillm di Christopher Nolan - HD

Oppenheimer, i contenuti extra dell'edizione fisica