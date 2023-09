Oppenheimer è il più alto incasso italiano per Christopher Nolan, Batman è sconfitto

News Cinema

Con le ultime rilevazioni Cinetel, nel nostro paese Oppenheimer è riuscito a battere il record di Il cavaliere oscuro - Il ritorno come più alto incasso di un film di Christopher Nolan in Italia.

Da oggi è ufficiale: con 15.101.598 euro registrati finora nel nostro paese (fonte Cinetel), Oppenheimer è il più alto incasso italiano di un film di Christopher Nolan, avendo battuto qui i 14.670.664 euro di Il cavaliere oscuro - Il ritorno nel 2012. Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che la Barbenheimer mania, che ha portato il pubblico di tutto il mondo a premiare due film diversi come Barbie e Oppenheimer, per giunta di due studios differenti, abbia colpito anche nella Penisola. Leggi anche Oppenheimer è il più alto debutto del 2023 al boxoffice italiano del weekend

Christopher Nolan e il record italiano di Oppenheimer