Oppenheimer è il più alto debutto del 2023 al boxoffice italiano del weekend

Nel suo primo weekend al botteghino italiano, Oppenheimer di Chistopher Nolan sfiora già i 9 milioni di euro in pochi giorni, distaccando enormemente La casa dei fantasmi al secondo posto. Barbie è terzo e ha superato la spettacolare soglia dei 30 milioni.

A scoppio ritardato, la "Barbenheimer mania" sembra aver colpito anche qui in Italia: nel suo primo boxoffice italiano del weekend, Oppenheimer di Christopher Nolan, dove Cillian Murphy interpreta lo scienziato responsabile del Manhattan Project e della bomba atomica, registra secondo la Cinetel una partenza da 8.923.000 euro in cinque giorni (stando a Boxofficemojo, nel mondo siamo a quota 777.100.000 dollari, per 100 milioni di budget). Il primo lavoro del regista per la Universal, dopo il "divorzio" dalla Warner, è dunque un risultato eccellente: tralasciando le difficoltà di Tenet in piena pandemia nel 2020 (365.300.000 dollari nel mondo, 6.760.000 euro in Italia), ha già superato gli 8.800.000 euro nostrani di Dunkirk e guarda al sorpasso di Inception (qui 10.732.000 euro, inflazione permettendo). Per quanto riguarda i lavori di Nolan non legati a Batman, l'incasso mondiale di 837.186.610 dollari di Inception è la cifra da battere, e sembra essere alla portata della sua ultima fatica.

Da notare che l'esordio di Oppenheimer diventa in Italia il più alto incasso alla partenza nel 2023, persino superiore a quello di Barbie, che il mese scorso debuttò con 7.717.000 euro: il confronto è tuttavia leggermente falsato, perché Barbie ha toccato quella cifra con un giorno in meno a disposizione, quindi la media giornaliera rimane a favore del film con Margot Robbie.

Esordio enormemente distanziato per La casa dei fantasmi, seconda rivisitazione cinematografica dell'omonima attrazione del parco a tema Disney, con Rosario Dawson, Owen Wilson e Danny DeVito. In cinque giorni il film per famiglie raccoglie 1.090.000 euro al secondo posto della classifica, mentre l'incasso totale internazionale parla di 91.656.900 dollari, a fronte di un budget purtroppo intorno ai 150.

Cede alfine la prima posizione, accontentandosi della terza, l'ormai epocale Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling: raccoglie altri 645.000 euro, superando la soglia stellare dei 30 milioni qui da noi. Nel mondo si parla ormai di 1.340.301.000 dollari, ergo il record annuale di Super Mario Bros. - Il film (1.359.332.800) ha le ore contate.