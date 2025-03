One to One: John & Yoko, il trailer del documentario di Kevin Macdonald sui primi anni a New York e sul concerto della coppia

News Cinema

Presentato fuori concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia, arriva sugli schermi IMAX americani l'11 aprile un prezioso documentario di Kevin Macdonald, One to One: John & Yoko. Questo il trailer ufficiale.

Per chi, come noi, ha amato alla follia i Beatles e anche la coppia formata da John Lennon e Yoko Ono, al centro (ancora oggi!) di troppe cattiverie, le immagini di One to One: John & Yoko, il documentario che ci riporta nella New York di inizio anni Settanta, dove i due si erano stabiliti, sono di un fascino unico. Il film comprende anche il celebre concerto benefico - da qui il titolo - tenuto il 30 agosto del 1972. A dirigere questo storico documento è l'inglese Kevin Macdonald. In Italia il film è stato presentato fuori concorso allo scorso festival di Venezia mentre in America uscirà l'11 aprile nelle sale del circuito IMAX e questo è il trailer ufficiale.

One to One: John & Yoko, storia di un'epoca e di un amore irripetibili

Questa la presentazione ufficiale del film: Sguardo intimo, espanso e rivelatore sulla vita di John Lennon e Yoko Ono nel Greenwich Village all'inizio degli anni Settanta, One to One: John & Yoko è un'esperienza cinematografica immersiva che riporta in vita materiale elettrizzante mai visto prima e riprese restaurate del loro unico concerto intero. Con musica sorprendente remixata e prodotta da Sean Ono Lennon, il film è una rivelazione sismica che metterà in discussione le idee preesistenti su questa iconica coppia. Il 30 agosto 1972, a New York, John Lennon suonò nel suo unico show completo dopo aver lasciato i Beatles, il concerto di beneficenza One to One al Madison Square Garden, una performance allegra e affascinante di lui e Yoko Ono. L'avvincente documentario del regista premio Oscar Kevin Macdonald prende quel leggendario evento musicale e lo usa come punto di partenza per esplorare diciotto mesi decisivi nella vita di John e Yoko. Nel 1971 la coppia era appena arrivata negli Stati Uniti, viveva in un minuscolo appartamento nel Greenwich Village e guardava un'enorme quantità di televisione americana. Il film utilizza un selvaggio mélange della TV americana per evocare l'epoca, attraverso ciò che i due vedevano sullo schermo: la guerra del Vietnam, Ok Il prezzo è giusto, Nixon, le pubblicità della Coca-Cola, Cronkite, The Waltons. Mentre vivono un anno di amore e trasformazione negli Stati Uniti, John e Yoko iniziano a cambiare il loro approccio alla protesta, che sfocerà nel concerto One to One, ispirato da un servizio di denuncia di Geraldo Rivera che avevano visto in tv. Girato in una riproduzione meticolosamente esatta dell'appartamento di New York condiviso dai due, One to One: John & Yoko offre un nuovo audace sguardo su un periodo seminale nella vita di due dei più influenti artisti della storia.