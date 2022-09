Omaggio alla Catalogna: i migliori film in streaming ambientati a Barcellona

News Cinema

La città spagnola ha ispirato grandi cineasti e attori a realizzare opere complesse e affascinanti. Ecco i titoli in streaming che rendono Barcellona una culla del cinema d'autore.

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento cinefilo fatto dei soliti cinque film in streaming alla città di Barcellona. La capitale della Catalogna è stata infatti selezionata da una varietà di cineasti piuttosto sorprendente per ambientare alcune delle opere maggiormente complesse. Eccovi dunque la nostra scelta per celebrare Barcellona. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati a Barcellona

Terra e libertà (1995)

Ispirato molto liberamente da un capolavoro letterario quale Omaggio alla Catalogna di George Orwell, questo di Ken Loach è uno dei pochissimi film dedicati alla Guerra Civile spagnola. Ed è anche uno dei suoi migliori, se non addirittura il migliore. L’impeto civile e la passione politica dell’autore fanno di Terra e libertà un melodramma di potenza emozionale difficile da raccontare a parole, bisogna viverlo. Ian Hart è un protagonista semplicemente strepitoso, capace di elevare il tono del racconto e la sua dimensione drammatica in maniera esemplare. In concorso a Cannes venne clamorosamente escluso dal palmarès. Che madornale errore… Disponibile su Amazon Prime Video.

Tutto su mia madre (1999)

Uno dei capolavori indiscussi e indiscutibili di Pedro Almodóvar, un melodramma che abbina un discorso preciso e ficcante sulla maternità con una rappresentazione della città insieme malinconica e coloratissima. Tutto su mia madre arriva a vincere l’Oscar per il miglior film straniero e il premio per la regia a Cannes, e se li merita tutti, in quanto si tratta di uno dei migliori film europei della storia contemporanea. Marisa Paredes è indimenticabile protagonista di un lungometraggio che ha segnato l’immaginario cinematografico di una generazione. Avvincente e profondo, ma col solito stile sfacciato del grande autore spagnolo, Da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

L’appartamento spagnolo (2002)

Diretto da Cédric Klapisch con mano leggera e briosa, L’appartamento spagnolo è diventato immediatamente un piccolo film di culto del pubblico giovane di quel periodo, una commedia con momenti romantici di tutto rispetto e un cast internazionale che ha lanciato talenti come Kelly Reilly e Romain Duris. Ci si diverte, si parteggia per alcuni personaggi e si gusta un film leggero e spensierato che ci regala speso una Barcellona da cartolina. E questo basta e avanza per farlo apprezzare. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Escursione spagnola per il grande Woody Allen, il quale dirige due protagoniste che si compenetrano magnificamente quali Rebecca Hall e Scarlett Johansson. Ad accompagnarle nel loro viaggio umano, fisico e spirituale di scoperta della Spagna - e di se stesse - troviamo anche due grandi del cinema iberico come Javier Bardem e Penélope Cruz, capace di portare a casa per il suo ruolo l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Vicky Cristina Barcelona è uno dei titoli maggiormente apprezzati dell’ultimo autore newyorkese. La confezione è ineccepibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Biutiful (2010)

Chiudiamo col doloroso e vibrante melodramma a tinte fantastiche diretto da Alejandro Inarritu. Protagonista assoluto di Biutiful è un Javier Bardem da antologia, che infatti si porta a casa nomination all’Oscar come miglior protagonista e Palma d’Oro a Cannes (ex-aequo con Elio Germano). Un film decisamente non facile ma capace di andare in profondità nel dolore dei personaggi, restituendocelo in tutta la sua potenza emotiva. Uno dei lungometraggi meno ricordati del regista messicano, ma dovrebbe essere inserito nei suoi migliori. Non fosse altro per la prova magistrale del suo attore di punta. Disponibile su CHILI.