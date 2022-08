Omaggio a Tredici vite e Ron Howard: i migliori film in streaming ambientati nel sottosuolo

News Cinema

Il riuscito dramma del regista di A Beautiful Mind ci ha ispirato a cercare altri film in streaming che si svolgono sottoterra.

Tornato dalle vacanze estive, ho scelto di riprendere con la consueta cinquina di film in streaming rendendo omaggio a uno dei grandi autori americani contemporanei, ovvero Ron Howard. Visto il successo di critica del suo ultimo Tredici Vite, ho cercato altri titoli ambientati interamente o quasi nel sottosuolo. Quello che ne è venuto fuori è un mosaico cinematografico che attraversa torni, generi stili ed epoche di cinema con varietà assoluta. E come sempre torno ad augurarvi buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati nel sottosuolo

Underground (1995)

Partiamo con uno dei film maggiormente osannati degli anni ‘90, vincitore della Palma d’Oro a Cannes e diventato da subito oggetto di culto. Underground è la summa della poetica strabordante e poderosa di Emir Kusturica, autore che sa lasciare libero il suo cinema di affondare la lama della metafora come pochi altri registi europei dei nostri tempi. storia di una famiglia che si rifugia nel sottosuolo per anni e anni perché convinta che sopra ci sia ancora la guerra. Underground è straripante, maestoso, controverso, ancora oggi affascinante. Musiche dirompenti del fido collaboratore Goran Bregovic. Da rivedere assolutamente. Disponibile su Apple Itunes.

The Descent (2005)

L'horror tutto ambientato dentro una caverna e diretto dallo specialista Neil Marshall diventa scena dopo scena un maestoso film di genere, che prima soffoca, poi terrorizza e infine cala lo spettatore in un inferno di sangue e ossa davvero impossibile da dimenticare. Per i cultori del genere, The Descent è un film “estremo” architettato con un senso del cinema notevolissimo. Cast di giovani attrici perfetto, regia infuocata. Che gran prodotto per palati non troppo prelibati...Disponibile su Amazon Prime Video.

Buried - Sepolto (2010)

Buried - Sepolto: Il nuovo trailer del film

Prima di diventare star di primissima grandezza Ryan Reynolds girava anche film più “piccoli” come questo thriller ad altissima tensione dove un uomo si risveglia sepolto dentro una cassa da morto. Film da camera soffocante e ottimamente girato, che tiene lo spettatore col cuore in gola fino al finale che non ti aspetti. Buried - Sepolto è uno dei lungometraggi più claustrofobici della storia del cinema, con ottime trovate a livello narrativo e una tensione che non scende mai. Davvero un piccolo gioiello di genere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.

10 Cloverfield Lane (2016)

10 Cloverfield Lane: Il trailer italiano ufficiale - HD

Il sequel del film di culto diretto da Matt Reeves è interamente ambientato dentro un bunker sotterraneo dove John Goodman si è barricato insieme a Mary Elizabeth Winstead e John Gallagher Jr. per fronteggiare l’attacco alieno. Oppure c'è qualcos'altro che bolle in pentola? 10 Cloverfield Lane sfrutta l’unità di ambientazione per costruire un thriller asfissiante, velenoso e corrosivo, tutto al neon. I tre protagonisti poi fanno la differenza, al fine di rendere il film intrattenimento di più che buona fattura, con la giusta tensione. Da gustare tutto d’un fiato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Tredici Vite (2022)

Tredici Vite: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E chiudiamo con il commovente film diretto da Ron Howard, che mette in scena il salvataggio della giovane squadra di calcio tailandese da parte di un gruppo di personaggi comuni quanto eroici. Joel Edgerton, Colin Farrell e Viggo Mortensen sono gli attori principali di Tredici Vite, un prodotto scritto, confezionato e ovviamente diretto col piglio giusto, emozionante ma mai pietistico. Melodramma ad alto tasso emozionale, realizzato da un cineasta a tutto tondo che sa come fare spettacolo come pochissimi altri. Dal profondo. Disponibile su Amazon Prime Video.