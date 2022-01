Omaggio a John Boorman: ecco i suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'autore de Un tranquillo weekend di paura ed Excalibur compie oggi 89 anni. Cinque titoli in streaming per raccontare una carriera ricca di film di culto.

Arriva oggi alla veneranda età di 89 anni il grande autore britannico John Boorman, uno dei nomi fondamentali della cinematografia internazionale a partire da metà anni ‘60. Con la sua idea di cinema spesso capace di trascendere il naturalismo della messa in scena al fine di trovare le sue significazioni metaforiche, Boorman ha realizzato alcuni dei film più densi ed enigmatici di quei decenni. Premiato nei festival di tutto il mondo e candidato due volte all’Oscar per la miglior regia - sconfitto nel 1972 da Bob Fosse e nel 1987 da Bernardo Bertolucci - John Boorman rimane un nome imprescindibile per chi ama opere capaci di mettere alla prova lo spettatore, stimolarne l’intelletto quanto la dimensione emotiva. Eccovi dunque i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio: buona lettura.

I migliori film in streaming diretti da John Boorman

Un tranquillo weekend di paura

L’esorcista II - L’eretico

Excalibur

The General

Il sarto di Panama

Un tranquillo weekend di paura (1972)

Partiamo immediatamente col capolavoro di Boorman, un thriller ambientato nelle foreste dell’America rurale che mette natura contro progresso, uomo contro uomo, razionalità contro istinto. Un film radicalmente disturbante, girato e fotografato con una coerenza estetica inarrivabile. Un tranquillo weekend di paura vede Burt Reynolds, Jon Voight, Ned Beatty e Ronny Cox protagonisti di un’opera che si spinge ai confini, terrificante e grandiosa. Uno dei più grandi film del decennio. Nomination all’Oscar per la categoria più importante, per la regia e l’adattamento. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’esorcista II - L’eretico (1977)

Bissare la grandezza del film di William Friedkin era impresa impossibile. Boorman sceglie di non competere e gira un sequel che esplode nella forma, scansando il realismo delirante dell’originale. L’esorcista II - L’eretico assembla fin troppi piani di lettura, ma contiene alcune scene veramente spaventose. Tra le new entry del cast James Earl Jones, Richard Burton, Ned Beatty e Louise Fletcher. Un film complesso, imperfetto ma assolutamente affascinante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Excalibur (1981)

Capolavoro visionario che mette in scena la leggenda di Re Artù con una potenza estetica senza precedenti. Ballata di cavalieri sanguinari per stomaci forti, fotografata con grande maestria da Alex Thomson. Excalibur ha nel proprio cast il meglio del cinema inglese: da Helen Mirren a Patrick Stewart, da Liam Neeson a Ciarán Hinds. Che epopea folle e fantasmagorica è questo film! Con la colonna sonora che contiene i leggendari Carmina Burana. Uno di quei titoli per cui Boorman verrà ricordato nei decenni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

The General (1998)

Dopo un periodo di appannamento artistico Boorman torna alla grande con questo biopic sul famoso malavitoso irlandese. Girato in un bianco e nero minimalista e superbo, The General si avvale della grande prova d’attori di Jon Vought e di un Brendan Gleeson irresistibile, il quale esplode letteralmente nel panorama intenrazioanle grazie a questo picoclo gioiello di cinema. Vincitore del premio per la Regia a Cannes, un lungometraggio inventivo, frizzante e a tratti scatenato. Tra i migliori titoli dell’autore inglese. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il sarto di Panama (2001)

Chiudiamo con l’adattamento cinematografico del grande Graham Greene, messo in scena con eleganza unica e un senso della satira di costume senza eguali. Il sarto di Panama deve essere ricordato per il magnifico trio di protagonisti. Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis e Pierce Brosnan sfoderano il meglio del loro fascino e delle qualità di attori al servizio di un giallo soffuso, dolcemente ruffiano e speziato a dovere. Testimonianza dell’eleganza che Boorman sapeva mettere in ogni sua opera. Disponibile su CHILI.