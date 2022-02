Offseason: ecco il trailer del film horror di Mickey Keating

News Cinema

Il nuovo horror del giovane e prolifico regista americano è stato presentato lo scorso novembre nella sezione Le Stanze di Rol del Torino Film Festival, e mescola gotico tradizionale, cosmic horror e videogame. Ecco il trailer di Offseason.

Tra i film presentati nella sezione "di genere" Le stanze di Rol, curata da Pier Maria Bocchi, durante l'ultima edizione del Torino Film Festival, c'era anche il nuovo lavoro del regista americano Mickey Keating, quello di film come Pod, Ritual, Darling o Carnage Park.

Il film, di cui è finalmente disponibile il primo trailer ufficiale, si chiama Offseason e racconta, con toni che mescolano quelli del gotico trazionale, il cosmic horror di derivazione lovecraftiana e le atmosfere di videogame come Silent Hill, la storia di una giovane donna che, col marito un po' inetto, fa rotorno sull'isola dove era nata e cresciuta sua madre, e dalla quale l'aveva tenuta sempre lontana, a causa di atti di vandalismo di cui è stata oggetto la tomba della genitrice. Una volta sull'isola Marie, così si chiama queata protagonista, interpretata da Jocelin Donahue, ci mette pochissimo a capire che lì 'è qualcosa di molto strano, molto inquietante e di mortalmente pericoloso.

Oltre a Jocelin Donahue, nel cast di Offseason ci sono anche Joe Swamberg, Melora Walters, Richard Brake e Jeremy Gardner.

Negli USA il film debutterà al cinema e in streaming, su Shudder, l'11 marzo, e speriamo lo si possa vedere in qualche modo anche da noi in tempi non biblici. Nel frattempo, potete sempre leggere la nostra recensione di Offseason.

Offseason: il trailer del film