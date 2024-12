Oceania 2 diventa anche un anime per l'uscita giapponese, i due video

News Cinema

Due brevi corti musicali anime sono stati utilizzati per promuovere l'uscita giapponese di Oceania 2, firmati dall'artista youtuber Gensho Yasuda. Un curioso mix.

Oceania 2 è uscito lo scorso weekend anche in Giappone, ma lì la Disney ha deciso di farsi aiutare per la promozione da un popolare youtuber animatore, Gensho Yasuda, che realizza corti da milioni di visualizzazioni, lavorando da solo con Blender. Yasuda ha creato due brevissimi cortometraggi / spot che sintetizzano alcune delle sensazioni nodali nella storia di questo sequel. Promuovere un film animato in Giappone attraverso il filtro dell'anime ha in effetti un senso dal punto di vista culturale. Qui in basso il primo dei due veloci spot, il secondo lo embeddiamo più avanti. Leggi anche Oceania 3 è già avviato, anche se manca una conferma ufficiale?

