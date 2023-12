Ocean's Eleven, George Clooney: "C'è un copione per un nuovo film"

News Cinema

In promozione per la sua ultima fatica da regista, The Boys in the Boat, George Clooney ha svelato che esiste un copione per un nuovo, probabilmente ultimo film della saga di Ocean's Eleven. Qual è l'idea che lo sorregge?

La saga di Ocean's Eleven ha visto sinora tre capitoli più uno spin-off e un prossimo prequel con Margot Robbie e Ryan Gosling (senza contare che è nata come remake!): potrebbe non essere finita qui nemmeno per i protagonisti originali, perché George Clooney, promuovendo il suo nuovo film da regista The Boys in the Boat, ha suggerito a Uproxx che un'idea concreta per un quarto atto esiste. In cosa consiste, fermo restando che il film non è ufficialmente avallato? Leggi anche Ocean's Eleven - Il produttore conferma che il prequel con Margot Robbie e Ryan Gosling è ancora in lavorazione

George Clooney e Ocean's Fourteen? "Potremmo farne un altro"

Anche se prosegue la sua parallela carriera di regista con The Boys in the Boat (nei cinema americani a Natale), George Clooney non ha appeso la recitazione al chiodo, tanto che ha interpretato di recente con Julia Roberts la commedia Ticket to Paradise e sarà con Brad Pitt in Wolfs. Uno dei suoi ruoli che il pubblico ricorda di più è quello del rapinatore affascinante Danny Ocean in Ocean's Eleven (2001), Ocean's Twelve (2004) e Ocean's Thirteen (2007): una saga corale condivisa con Pitt, Matt Damon, Carl Reiner, Don Cheadle, Andy Garcia, Bernie Mac, solo per citare altri membri di quei cast, sempre diretti da Steven Soderbergh. A quanto sembra George non riesce a lasciar andare il personaggio che ha ereditato da Frank Sinatra, interprete col suo Rat Pack dell'originale Ocean's 11 (Colpo grosso in Italia, anno 1960). Sul red carpet di The Boys in the Boat, storia dei canottisti americani che alle Olimpiadi del 1936 sconfissero la Germania di Hitler, George ha detto:

Adesso abbiamo un copione molto buono per un altro Ocean's, quindi potremmo farne un altro. È proprio un bel copione, l'idea è un po' quella di Vivere alla grande [dove George Burns, Art Carney e Lee Strasberg erano tre anziani pensionati che decidevano di rapinare una banca, ndr].

Di certo la saga proseguirà sul breve termine con il prequel diretto da Jay Roach e ambientato negli anni Sessanta, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling freschi di Barbie. George non si è potuto risparmiare battute in merito: "Dai! Margot Robbie fa mia madre? L'ho sempre immaginato. E Ryan Gosling è mio padre. Se ci pensi ha perfettamente senso!" Ricordiamo che la saga ha anche visto uno spin-off al femminile Ocean's 8, uscito nel 2018.