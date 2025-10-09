Ocean's 14, via libera! Parla George Clooney: quando si gira e chi torna del cast storico

News Cinema

George Clooney anticipa entusiasmanti aggiornamenti su Ocean's 14: il sequel è confermato e il primo ciak è più vicino del previsto, ma non solo! L'attore ha svelato chi tra gli storici protagonisti del franchise - tra cui Julia Roberts e Brad Pitt - si unirà a lui!

George Clooney e Danny Ocean stanno per riunire la gang! L'attore e regista, intercettato al New York Film Festival per la promozione di Jay Kelly (il film di Noah Baumbach in cui recita accanto ad Adam Sandler), ha finalmente rotto il silenzio sul ritorno del mitico franchise, annunciando di aver ricevuto il via libera da Warner Bros.

Non solo: stando a quanto il Premio Oscar ha dichiarato a E! News, ci sono ottime chance di rivedere sullo schermo tutti gli iconici protagonisti di Ocean's Eleven (2001), ovvero Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Il primo ciak, inoltre, potrebbe scoccare tra non molto. Le riprese, ha continuato Clooney, "probabilmente inizieranno tra circa nove o dieci mesi". Orientativamente, dunque, nell'estate del 2026.

Abbiamo appena ottenuto l'approvazione del budget alla Warner Bros. e stiamo cercando di organizzare il tutto. Si tratta solo di programmazione, quindi stiamo solo fissando una data di inizio per noi.

L'acclamata saga di Ocean's comprende, oltre al già citato film del 2001, che è un remake del poliziesco Colpo Grosso (1960) con Frank Sinatra, anche Ocean's Twelve del 2004 e Ocean's Thirteen del 2007. Tutti e tre diretti da Steven Soderbergh e con Clooney nei panni del leader Danny e Brad Pitt in quelli di Rusty Ryan. Matt Damon interpretava Linus Caldwell e Don Cheadle prestava il volto a Basher Tarr. Julia Roberts ha recitato nei primi due capitoli, nel ruolo di Tess Ocean.

Ocean's 14: nel sequel torneranno Julia Roberts, Matt Damon e Brad Pitt?

Alla domanda sulla possibilità di riunirsi con Brad Pitt e il resto della ciurma, George Clooney ha alimentato ulteriormente le speranze dei fan. "Sì, Brad, Matt, Don e Julia - ha confermato - Ho cenato ieri sera con Julia. Sono ancora tutti amici molto cari. Quindi, l'opportunità di lavorare insieme sarebbe divertente".

Dopo la trilogia originale, nel 2018 è uscito lo spin-off Ocean's 8, con Sandra Bullock nel ruolo della sorella di Danny, Debbie, e con Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Anne Hathaway. Da tempo gira voce che sia in fase di sviluppo anche un prequel incentrato sui genitori di Danny, con Margot Robbie e Ryan Gosling. "Se ci pensate, ha senso" ha scherzato Clooney nel 2023, quando i giornalisti gli hanno chiesto se davvero le star di Barbie di Greta Gerwig avrebbero interpretato i genitori del suo personaggio.

Non rimane che scoprire chi siederà sulla poltrona da regista per Ocean's 14. Negli ultimi mesi, vari nomi sono stati associati al sequel, da David Leitch (Deadpool 2, The Fall Guy) a Edward Berger (Conclave), ma, attualmente, il nome del prescelto è top secret.