Nyad, Netflix introduce la celebre nuotatrice nel primo trailer ufficiale del film

Netflix introduce ufficialmente Annette Bening nel primo trailer di Nyad, film dedicato alla storia vera della nuotatrice Diana determinata a battere un record in acqua.

Dopo aver condiviso le prime immagini ed una breve clip introduttiva, Netflix presenta a tutto il mondo la sua Diana Nyad, interpretata da Annette Bening nel primo trailer ufficiale di Nyad, film drammatico che racconta una storia vera. Diana Nyad ha battuto un record che in molti ritenevano impossibile: nuotare da Cuba alla Florida, affrontando acque infestate da squali e meduse. Ma una bracciata dopo l’altra e supportata dalla coach nonché migliore amica Bonnie, Diana ha finalmente raggiunto il suo life goal.

Nyad, Netflix introduce la sua campionessa di nuoto nel primo trailer del film

Diana Nyad ha tentato quattro volte di portare a termine lo stesso obiettivo, ma ha sempre fallito. Ma una volta superati i 60 anni e con una carriera da giornalista sportiva alle spalle, ha capito di volere sfidare ancora una volta la sorte e di superare se stessa. Credendo fortemente nelle proprie potenzialità e con il supporto dell’amica e coach Bonnie, Diana si è rimboccata le maniche e ha ripreso ad allenarsi per battere un record mai sfiorato prima. A distanza di trent’anni dall’ultimo tentativo, ha voluto dare voce alla sua ossessione affrontando un viaggio in acqua da Cuba verso la Florida, un tratto che gli esperti hanno definito il Monte Everest del nuoto. Nessuno prima di Diana ha mai tentato quell’impresa, un motivo in più per riuscirci. Nonostante i 60 anni, Diana dedica quattro anni della sua vita ad una preparazione eccellente così da affrontare 177 chilometri che dividono Cuba dalla Florida.



Nyad: Trailer Ufficiale del Film Netflix con Annette Bening e Jodie Foster - HD

Dopo il documentario premio Oscar Free Solo, Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin hanno voluto raccontare un’altra storia vera, quella di Diana Nyad in un film in arrivo in streaming su Netflix. In merito alla realizzazione del film, Vasarhelyi ha rivelato a People la felicità di poter lavorare con due grandi attrici come Annette Bening e Jodie Foster.

Annette è sempre stata quella giusta per il ruolo di Diana, ed è stata impavida nell’impegnarsi per incarnare il personaggio. Si è allenata per più di un anno per imparare a nuotare bene e ricordo che, quando ha fatto il primo colpo davanti alla telecamera, l'intero equipaggio tratteneva il fiato per l'eccitazione.

Jimmy Chin ha aggiunto: “Ha lavorato con l'incredibile nuotatrice olimpica Rada Owen per perfezionare i suoi movimenti in acqua e sviluppare il suo fisico. Man mano che Diana avanzava nella nuotata nel film, Annette ha persino iniziato a cambiare la sua bracciata per mostrare la stanchezza sullo schermo. Era così fisicamente connessa alla mentalità del personaggio, e nuota ancora oggi”.