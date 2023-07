Nouvelle Vague sul Tevere con ospite Juliette Binoche: Roma e Parigi sempre più unite dal cinema

News Cinema

Si inaugura stasera 8 luglio con Juliette Binoche ospite d'onore la rassegna Nouvelle Vague sul Tevere con la sua versione gemella a Parigi Dolcevita sur la Seine. Il programma completo.

Un gemellaggio esclusivo, che non permette infedeltà, quello fra Roma e Parigi. Già così ci sembra un sodalizio romantico quanto le due splendide città. Se poi prendiamo atto che da decenni è un legame festoso fatto di cultura e, molto, anche di cinema, allora scenderebbe quasi una lacrimuccia. A proposito di titoli commoventi, stasera 8 luglio alle 21 si apre all'arena della Casa del Cinema di Roma la manifestazione Nouvelle Vague sul Tevere (dall'8 al 12 luglio), con la proiezione di un gioiello maledetto come Gli amanti del Pont-Neuf di Léos Carax. Sarà presente a introdurlo, inseme al critico di Le Monde Aureliano Tonet, la protagonista, Juliette Binoche.

Insomma, Parigi dà appuntamento ai romani alla Casa del Cinema per la seconda edizione della festa del gemellaggio che lega le due capitali dal 1956. Dall’8 al 12 luglio, arriva alla Casa del Cinema la seconda edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, organizzata dall’associazione Palatine, con un programma di proiezioni e incontri, celebrando un’amicizia che non appartiene soltanto ai romani e ai parigini, ma nutre un immaginario universale. In programma film come C'est la vie, godibile gioiellino del duo Toledano e Nakache (famosi in Italia per il successo di Quasi Amici), la Parigi Nouvelle Vague dell’anteprima di Cléo, Melville et Moi di Arnaud Viard (presente l’attrice Marianne Denicourt), e l'esplosione di energia La vita è una danza di Cédric Klapisch: a chiudere il festival, il 12 luglio, con sul palco l'attrice-ballerina Marion Barbeau, una vera sorpresa del film. A pochi mesi dalla scomparsa di Jean-Luc Godard, sarà proiettato l’11 luglio in versione restaurata Il disprezzo, preceduto da un dibattito su Le parole del cinema in collaborazione con Treccani.

Spazio anche alla Nouvelle Vague di cineasti che arrivano dalla prestigiosa scuola di cinema di Parigi, La Fémis. L’associazione Palatine, in collaborazione con Villa Medici, accoglie il 10 luglio la premiazione del concorso di cortometraggi Ristretto a cui partecipano gli studenti delle più importanti scuole di cinema delle due capitali: il Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola nazionale di Cinema e La Fémis. La giuria è presieduta dallo scrittore Paolo Giordano. Appuntamento a Villa Medici il 10 luglio alle 18h30 per scoprire i cortometraggi francesi, incontrare la regista vincitrice invitata a Roma, in presenza dei membri della giuria.

In collaborazione con Unifrance e Screen International sarà proposta la mostra fotografica “Ritratti di cinéma”: alla Casa del Cinema i dieci volti emergenti del cinema francese (“10 to Watch” che incarnano il rinnovamento attraverso la libertà e la singolarità delle loro scelte artistiche) a cui si aggiungono alcuni volti di questa seconda edizione del festival gemellato come Juliette Binoche e Brigitte Bardot.

Sulle rive della Senna, gemellata con Nouvelle Vague sul Tevere, si svolge in contemporanea Dolcevita-sur-Seine. Le due platee sono connesse da eventi in simultanea e collegamenti streaming. Grande omaggio Claudia Cardinale, con una retrospettiva di undici film restaurati da Cinecittà, ma anche una finestra sull'Italia e sul mondo di oggi con la sezione Italian Screens: avant-première francese del nuovo film di Gianni Amelio, “Il signore delle Formiche” e tanti altri registi da scoprire (Chiara Bellosi, Roberto De Paolis, Pippo Mezzapesa, Giulia Louise Steigerwalt).